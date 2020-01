Zahustel na odchodu ze Sparty? Nechtěného beka vábí Slovácko | iSport.cz

Pokud jde o příchody, je kolem Sparty až nezvyklý klid. Vedení letenského klubu ale usilovně pracuje na zeštíhlení početného kádru. První hráče už sportovní ředitel Tomáš Rosický se svými spolupracovníky odbavili. Matěj Pulkrab zamířil na hostování do Bohemians, Zinedin Mustedanagič do FK Sarajevo. Dalším v řadě je obránce Ondřej Zahustel, kterého by podle informací portálu iSport.cz rádo získalo Slovácko.

Dávno pryč jsou doby, kdy Ondřej Zahustel patřil k pevným bodům základní sestavy Sparty. Výrazný propad výkonnosti související i s mnoha zdravotními problémy dotlačil poctivého fotbalistu do stavu, že se s ním na Letné prakticky přestalo počítat.

Server iSport.cz už během podzimu informoval o tom, že jsou Zahustelovy dny v rudých barvách s největší pravděpodobností sečteny. Dění v posledních dnech této tezi nahrává. O služby osmadvacetiletého obránce, jenž může nastupovat i na křídle, se totiž přihlásilo Slovácko. „Nabídku na hostování má Sparta na stole,“ informoval zdroj blízký pražskému klubu.

Martin Svědík by někdejšího hráče Mladé Boleslavi rád přivítal ve svém mužstvu. Ovšem čím dřív, tím lépe. Velmi pravděpodobně by se mu nechtělo čekat až do konce zimní přípravy. Otázkou zůstává, jak je na tom Zahustel kondičně. Pro zranění kolena totiž musel vynechat prakticky celou podzimní část sezony, stihl v ní odehrát pouze první poločas úvodního ligového duelu. Shodou okolností právě proti týmu z Uherského Hradiště. Na začátku ledna ovšem na zahájení sparťanské přípravy nechyběl.

Zájem Slovácka o Zahustela platí už od podzimu a může úzce souviset s tím, že pravý obránce Jan Juroška nejpozději v létě zamíří do Baníku. A úplně vyloučeno není, že by k přesunu došlo už nyní. Dalšího zadáka Moravanů Petra Reinberka navíc vábí Slask Wroclaw. V létě navíc končí smlouva křídelníkovi Janu Navrátilovi, o nějž je zájem už nyní podobně jako u Jurošky. Takže Zahustel by mohl být případnou alternativou i do záložní řady.

Mimochodem, polský klub, jenž vede český kouč Vítězslav Lavička, měl nechtěného sparťana rovněž v hledáčku. Jeho zájem ale v posledních týdnech opadl.

Slovácko tak má, zdá se, volnou cestu. Záležet nyní bude na tom, zda oba celky najdou společnou řeč na podmínkách, za jakých by Zahustel ve Slovácku hostoval. S ohledem na fakt, že Pražané se Zahustelem dlouhodobě nepočítají, je dohoda reálná.