Skvělá zpráva pro Spartu! Dočkal by mohl naskočit už do sobotní přípravy | iSport.cz

Původní předpoklad byl, že se do tréninkového procesu s prvním týmem zapojí až během soustředění ve Španělsku. Datum, kdy by mohl Bořek Dočkal naskočit i do zápasového kolotoče, si ještě na začátku ledna nedovolil nikdo odhadnout. V posledních dnech se ale situace kolem kapitána Letenských pořádně zatočila. A pro největší český klub rozhodně pozitivním směrem. Podle informací serveru iSport.cz by totiž mohl Dočkal nastoupit už do sobotního přípravného duelu proti Ústí nad Labem.

Je to obrovské překvapení, skoro až šok. V případě Bořka Dočkala, jenž v minulém roce prodělal dvě operace achilovky, se předpokládalo, že naskočí do akce až někdy v průběhu jarní části sezony. A to kdo ví jestli...

„Máme plány A, B a C, tak uvidíme, jak to dopadne. Ve Španělsku by se mohl částečně připojovat k týmu. Jestli stihne start jara, to nevím,“ uvedl na adresu klíčového hráče na začátku zimní přípravy sportovní ředitel Tomáš Rosický.

Zdrženlivost někdejšího geniálního záložníka byla pochopitelná, Rosický moc dobře ví, jakou neplechu může udělat poraněná achilovka. Dočkal na tom ovšem je od začátku tréninkového cyklu tak dobře, že během několika týdnů výrazně přeskočil původně stanovený plán svého definitivního návratu.

Se spoluhráči se totiž připravuje prakticky od začátku ledna, v tréninku má už jen minimální úlevy. Podle informací serveru iSport.cz se kapitán Sparty i národního týmu cítí tak dobře, že je ve hře reálná možnost, že by zasáhl už do sobotního přípravného utkání proti Ústí nad Labem

„Bořek se cítí výborně, chtěl by nastoupit. Definitivní rozhodnutí ale může padnout až těsně před výkopem,“ uvedl zdroj blízký letenskému klubu.

Co rozhodne? Samozřejmě především to, jak se bude v sobotu ráno Dočkal cítit. Pak také počasí, případně kvalita hrací plochy. Sparta je extrémně opatrná, v případě svého stěžejního záložníka nechce nic uspěchat. Rozhodující slovo by měl mít ale samotný hráč, kterého to na hřiště pořádně táhne.

Ústí by navíc mohlo být Dočkalův velký comeback ideálním partnerem. Nelze předpokládat, že by se na Strahově měla odehrávat nějaká ostrá bitva, ve které by byl start zkušeného záložníka rizikový.

Směrem k blížícímu se soustředění ve Španělsku by navíc jakákoli odehraná minutáž byla pro Dočkala plusem. V Marbelle už Sparta bude čelit zahraničním soupeřům, zápasy se určitě budou hrát v úplně jiném tempu a nasazení. I proto by Dočkal nejradši hrál ještě v Praze.