Minulý týden se Řepka Haška zastal, teď by ho prodal: TOP player to není | iSport.cz

Maccabi Haifa, druhý tým izraelské nejvyšší soutěže, o Martina Haška mocně stojí. V průběhu týdne poslal na Letnou už druhou nabídku, která podle informací portálu iSport.cz převyšuje 25 milionů korun.

„Zajímá mě, co si myslíte! Prodat Martina Haška, nebo ne? Za mě okamžitě! Lepší už to nebude. Rád se zapojím do diskuse,“ vyzval Tomáš Řepka své fanoušky. Leckteré tím překvapil, pár dní předtím se totiž v jiné debatě na téma nejpřeceňovanější hráč ligy Haška zastal s tím, že si on i jemu podobní pracanti zaslouží větší respekt.

„Čtyři dny zpět souhlasí s názorem, že je to nepodceňovanější hráč. A dnes okamžitě prodat, omg,“ podivil se například Dušan Vosyka.

„Nechápeš, to se nevylučuje s tím, že se nemá kam posunout,“ odpověděl mu Řepka.

Hašek přitom s bilancí pěti gólů a čtyř asistencí patřil na podzim k nejproduktivnějším hráčům Sparty.

„Já netvrdím, že je špatný fotbalista, ale už se ve fotbale nikam dál výrazně neposune. To je můj názor, za svoji kariéru na něj mám právo,“ dodal Řepka.

„Máme Sáčka, Trávníka, Krejčího, Dočkala, Mandjecka, Kangu a může tam hrát i Frýdek. Plus ještě hráče na hostování. Myslím si, že by měl odejít, dokud má formu a nějaký peníze bychom za něj dostali. Raději koupit pořádného stopera konečně. A ne hráče typu Kaya,“ napsal dom13acs.

„Souhlas,“ opáčil mu Řepka. „TOP player to není, na lepší klub už to nebude.“

