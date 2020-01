Dočkalův návrat: přesné pasy, role dirigenta i velký herní prostor | iSport.cz

Bořek Dočkal proti Ústí odehrál poločas • FOTO: Pavel Mazáč (Sport) Vrátil se dříve, než se čekalo. Kapitán Sparty Bořek Dočkal doslova vnuknul, jak sám přiznal kouč Václav Jílek, trenérům myšlenku, že by nastoupil do přípravného utkání proti Ústí nad Labem (1:0). K návratu lídra a tahouna Letenských skutečně došlo. Záložník s desítkou na zádech odehrál první poločas sobotního přípravného utkání a jeho přítomnost byla na hřišti výrazně znát, byl prakticky u všech klíčových momentů úvodní pětačtyřicetiminutovky. „Zůstávám nohama na zemi, mám před sebou spoustu práce,“ pravil 31letý sparťan.

Start ve velkém Ze zápasu proti Ústí uplynulo jen pár sekund a hned vyslal za obranu Jana Fortelného. Chvíli na to zase centrem zprava našel hlavu Hložka, který ale míč do branky neposlal. Od úvodního hvizdu bylo na Dočkalovi znát, jakou chuť má do hry. „Bořek hned ukázal rozdílové věci, a to určitě není v úplné herní kvalitě, protože mu chybí zápasy a herní pauza byla dlouhá,“ řekl směrem k výkonu kapitána trenér Sparty Václav Jílek. Jílek: Prioritou zůstává stoper. Dočkal ukázal rozdílové věci

První střela V 9. minutě dostal Dočkal prostor ve středu hřiště, navedl si míč a z pětadvaceti metrů ohrozil ústeckou branku. Brankář Marián Tvrdoň ji vyrazil před sebe, ale snahu Benjamina Tetteha o dorážku zastavil hvizd sudího, který přišel po ruce sparťanského útočníka. Bořek Dočkal je zpět • Foto Pavel Mazáč (Sport)

Spolupráce s Hložkem Po šanci, kterou pro Hložka vytvořil v první minutě, vybídl Dočkal talentovaného mladíka ke skórování v první půli ještě dvakrát. V 17. minutě mu poslal pas mezi obránce, po kterém šel Hložek sám na brankáře Tvrdoně. Pokus o přehození ale gólman přečetl a s pomocí dobíhajících obránců šanci Sparty zneškodnil. O čtyři minuty později zase Hložek, který nastoupil na podhrotu, hlavičkoval po Dočkalově centru z hranice malého vápna. I v tomto případě ale brankář Tvrdoň předvedl parádní zákrok a skórovat mu nedovolil. Bořek Dočkal opět nastoupil za Spartu • Foto Pavel Mazáč (Sport)

Aktivní i dozadu Bořek Dočkal je hráčem, který dokáže dominovat směrem dopředu. Proti Ústí ale ukázal, že umí zabrat i směrem do defenzivy. Nejeden míč vybojoval, dokonce i pomocí čistého obranného skluzu, nebo pomohl napadáním získat, aby mohl se spoluhráči opět rozvinout útočnou akci. Když mu ve 40. minutě po přihrávce Mandjecka na vlastní polovině odskočil míč a Ústí se vrhlo do útoku, s pomocí obránců rodící se možnost soupeře zastavil, byl to právě on, kdo na konci odkopl z levé strany pokutového území míč do bezpečí. „Fotbalově jsem se cítil normálně, nechtěl bych to extra hodnotit. Výkon odpovídá tomu, v jaké jsme fázi přípravy, jak jsem na tom já. Byly tam lepší i horší momenty. Celkově ale musím být určitě spokojený,“ řekl Dočkal. Bořek Dočkal nastoupil s kapitánskou páskou • Foto Pavel Mazáč (Sport)

Práce na velkém prostoru Do zápasu vstoupil na pravé straně zálohy. Postupně ale během pětačtyřiceti minut, které na hřišti strávil, působil prakticky všude. Neustále se nabízel, tu byl uprostřed střední řady, tu vlevo, tu zase napadal rozehrávku stoperů soupeře a byl nejvýše vysunutým sparťanem, aby se vzápětí na druhé straně nabízel Costovi a Mandjeckovi při zakládání sparťanské kombinace. Prostor, na kterém se pohyboval, byl skutečně obrovský. Vždy zároveň dokázal své spoluhráče zorganizovat tak, aby na jeho původním místě nevznikla mezera. „Jasně byla vidět jeho herní kvalita. Neustále se nabízí, nebojí se míče,“ konstatoval Jílek. Bořek Dočkal po vleklých zdravotních problémech konečně navlékl v přípravném utkání proti Ústí nad Labem dres Sparty. • Foto twitter.com/ACSparta