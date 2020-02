Zlín má být lepší. Sedlo si to, řekl kouč Kameník po remíze s Borisovem | iSport.cz

PŘÍMO Z TURECKA | Tahle remíza má hodnotu. Fotbalový Zlín se na soustředění v Turecku opřel do BATE Borisov a ještě v poslední minutě mohl Lamin Jawo vystřelit vítězství. Trefil však jen do středu brány a dynamický duel skončil 0:0.

Před dvěma lety Fastav na stejném hřišti areálu Cornelia Spors Centre prohrál s běloruským obrem 2:3. „Kluci pracovali velmi dobře, velká pochvala. Kondičně to po těžkém týdnu všichni zvládli až nad očekávání,“ prohlásil trenér Jan Kameník. „Nakonec jsme to mohli urvat na svou stranu, měli jsme poslední šanci. Škoda, že v koncovce nejsme přesní a důrazní. Tohle nám trošičku chybí,“ povzdechl si.

Dvanáctý celek FORTUNA:LIGY proti nejsilnějšímu sokovi v zimní přípravě nasadil to nejlepší, co v danou chvíli měl. Základní jedenáctku nechal na hřišti skoro až do konce. Kouč to bral už jako generálku na jarní část soutěže, byť tým ještě čeká po nedělním návratu do Česka partie s Nitrou.

„Řekli jsme si, že nám už soutěž začíná a je to pro nás ostrý zápas. Potřebujeme taky nabrat herní kondici. Nechtěli jsme rozbíjet výkon střídáními,“ vysvětlil Kameník. „Bylo vidět, že jsme chtěli zlomit výsledkové trápení. Hráli jsme dobře, soupeř byl kvalitní na balonu. Konečně se na to dalo dívat. Je na čem stavět,“ shrnul brankář Matej Rakovan, jenž ve druhé půli zneškodnil tři šance BATE.

„V první půlce jsme to zvládli výborně do defenzivy a ještě jsme k tomu dodali nadstavbu ve finální fázi. Ve druhé se nám tam vytvořila okénka, na to se musíme podívat. Jejich šance byly větší,“ uznal trenér.

Jen z tribuny to sledovali marodi Jiráček, Džafič, Ikaunieks a Bartošák. V nejbližší době by se však měli všichni vracet do hry. Nejdříve Dávis Ikaunieks a Adnan Džafič.

Zatímco Zlínští střídali minimálně, Bělorusové protočili ve druhé půli celou jedenáctku. I proto se přelila aktivita na jejich stranu. V prvním poločase měl navrch Fastav, sám útočník Tomáš Poznar měl tři dobré příležitosti. „Tréninkové dávky nejsou tak malé, jak by se zdálo. Pro kluky to nebylo vůbec jednoduché,“ podotkl Rakovan. „Proti nám stál v perfektním prostředí výborný soupeř,“ doplnil brankář, jenž podle všeho obhájí roli jedničky.

Tým se vrátil k systému 3-5-2, nebo ještě přesněji 3-4-3. Tohle je rozestavení, z něhož hodlá mladý kouč Kameník vycházet. Atmosféra v mančaftu se prý vyčistila, jaro má být lepší než podzim. „Sám jsem zvědavý, jak to bude vypadat,“ poznamenal Rakovan. „Od začátku přípravy si to sedlo, jede to,“ podotkl osmatřicetiletý trenér.

Objevem může být devatenáctiletý záložník Cheick Conde, posila z Táborska. Jeho deficitem je neznalost češtiny. „Má potenciál, který budeme rozvíjet. Jeho čas přijde,“ poznamenal Kameník. „Nerozumí, takže to s ním bude asi těžší,“ obával se Rakovan. „Na to, jak je mladý, zahrál v těch zápasech nad očekávání. Ještě má čas, ale je šikovný. Chce na sobě pracovat a dostat se dál,“ ocenil talent z Guineje.

Okamžitou pomoc má naopak přinést útočník Lamin Jawo, nákup z druholigové Jihlavy. „V koncovce má sebevědomí,“ všiml si Rakovan. „Lamin to odpracoval velmi dobře. Měl pár dobrých řešení, byla tam i nějaká přidaná hodnota. Na to, že hrál v tomto rozestavení proti tak silnému soupeři poprvé, měl jeho výkon parametry,“ pochválil Kameník útočníka z Gambie.

Líbila se mu i práce zkušeného hroťáka Tomáše Poznara. Dojem kazily jen neproměněné šance. Jednu hlavičku mu vyrazil gólman, střelu doprostřed brány vykopl, nevyšla mu ani rána ze skrumáže. „Tomáš odehrál nejlepší utkání v přípravě,“ zdůraznil kouč. „Chytnul to velmi dobře. Jeho výkon už nebyl tak upracovaný. Byla tam lehkost, dobře řešil mezihru a dokázal se dostat do finále. Časem ukáže, že ty příležitosti dokáže i proměnit,“ věřil.