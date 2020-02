Beaugel: Krmenčík je minulost. Teprve teď je vidět náš reálný potenciál | iSport.cz

PŘÍMO Z ESTEPONY | Úkol nahradit Michaela Krmenčíka si vzal Jean-David Beauguel vážně k srdci. Poté, co dvěma góly pomohl v pátek k výhře 3:0 nad CSKA Sofie, zopakoval stejný kousek i včera proti švédskému Örebrö (3:0). „Moje práce je dávat góly, udělám vše, abych to plnil,“ hlásí sedmadvacetiletý Francouz sebevědomě.

Jak třetí výhru na španělském soustředění hodnotíte?

„Samozřejmě je cenná, protože chceme vyhrát každý zápas. I malou hru na tréninku. Je to dobré pro sebevědomí každého z nás, protože v přípravě tvrdě pracujeme. V budoucnu nám to pomůže.“

Dal jste dva góly. Co tomu říkáte?

„Trenér mi říkal, že půjdu na hřiště a dám gól, jen ať se soustředím na druhý balon. Mluvili jsme spolu o tom, jak bych se měl víc tlačit do vápna, snažím se to mít na paměti.“

Vnímáte, když na vás trenér Adrián Guľa během zápasu křičí pokyny?

„Ano, bavíme se o tom. Ukázal mi nějaké videosestřihy, kde se mám pohybovat, abych byl mužstvu co nejužitečnější. Snažím se to plnit, proti Örebrö mi to vyšlo. Čekal jsem na své šance, mohl z toho být i hattrick.“

Je pro vás těžké hrát pod novým koučem?

„Ne, chce po nás plnit základní věci, s kterými nemám problém. Fyzicky jsme na tom dobře, presujeme, podle mě je vše v pohodě. Ničeho se nebojím.“

Ale změna to je, ne?

„Mezi tím, jak jsme hráli dřív a teď? Ano, to změna je. Totální změna. Nový kouč po nás chce větší intenzitu, hrát rychleji, teprve teď je vidět reálný potenciál našeho týmu, protože úroveň naší hry se zvyšuje.“

Co říkáte na důraz na presink?

„OK, když se hraje posledních deset minut, je to v únavě už těžké, uznávám. (směje se) Ale musíme to zvládnout, když nezískám míč já, je za mnou devět hráčů, kteří tvrdě pracují, aby se nám to povedlo.“

Bude těžké nahradit Michaela Krmenčíka?

„Já nevím, to říkáte vy. Uvidíme. Moje práce je dávat góly, udělám vše, abych to plnil. Já i Choras (Tomáš Chorý – poznámka redakce). Jsme dvě dobré alternativy, ať už hraju já nebo on. Krmenčík je teď už minulost, přeju mu v novém klubu hodně štěstí, protože to je dobrý útočník.“

Takže se cítíte připraven na tuto výzvu?

„Samozřejmě, jsem ready. Musím být. A je jedno, jestli hraju od začátku, nebo jdu na posledních dvacet minut. Je dobré, že pracujeme jeden pro druhého, atmosféra v týmu je skvělá, řekl bych, že to bude perfektní.“

Do startu ligy zbývají necelé dva týdny. Jak se cítíte?

„Dobře – já i tým. Jsme možná trošku unavení, protože hodně dřeme, ale věřím, že budeme na sezonu dobře připraveni. Až se plně přizpůsobíme koučovým požadavkům a budeme na sto procentech, bude to dobré.“