Mosquerův návrat do Bohemky, zatím na zkoušku: Manželce se stýskalo! | iSport.cz

Jhon Mosquera míří zpět do Bohemians • Pavel Mazáč (Sport)

Od zveřejnění hádanky na sociálních sítích čekali fanoušci velký návrat. Tušili Jana Morávka, ale v Praze nakonec přistála exotičtější posila: Kolumbijec Jhon Mosquera to v Česku dobře zná a v Ďolíčku chce znovu nastartovat kariéru po zranění. Zatím přichází na zkoušku a s „Klokany“ se bude připravovat. „Podle doktorů už jsem úplně v pořádku, trénuju naplno,“ říká v rozhovoru pro iSport.cz

Z kolumbijského Cali do Bogoty, z Bogoty do Frankfurtu a z Frankfurtu do Prahy. Jhon Mosquera v úterý večer přistál na Letišti Václava Havla a ve středu už se hlásil Luďkovi Klusáčkovi na tréninku. Taková štreka kvůli zkoušce v Bohemians?

„Byl jsem tu před čtyřmi lety a byl jsem tu spokojený. Mluvil jsem s Darkem Jakubowiczem (šéfem klubu) a s trenérem, že zatím budu s Bohemkou trénovat, teprve včera jsem přistál a zatím to není dořešené. A další důvod je moje žena, je to Češka a chybělo jí to tady,“ prozradil Kolumbijec, že při svém prvním angažmá ve Vršovicích zaujal nejen fanoušky.

V létě 2016 se z Prahy vrátil do Jižní Ameriky. Dva roky strávil v kádru Atlética Nacional a byl v týmu, který marně čekal na zápas proti Chapecoense, s nímž před zápasem Copa Sudamericana spadlo letadlo. Poslední dva roky strávil v rodném Cali v kádru místního Deportiva, slavil vítězství v poháru, ale zároveň ho zbrzdilo zranění a kolumbijští vicemistři mu na konci roku neprodloužili smlouvu.

„Měl jsem problémy s kolenem, proto jsem nemohl hrát. A v Cali je hodně silný kádr. Ale teď jsem od prosince v pořádku, posledních šest týdnů jsem doma naplno trénoval. Už jsem připravený na zápasy tak měsíc,“ těší se.

Na nedělní zápas proti Slavii se ale podle všeho podívá jen z tribuny, Bohemians nicméně chtějí mít o jeho příchodu jasno do 22. února. „Zatím jsme s ředitelem a trenérem domluvení, že tu budu trénovat, další plány nemám. Když se budu líbit a budu se tu cítit dobře, klidně z toho nějaká smlouva může být. A záleží i na ženě.“

Když před čtyřmi lety odcházel, znal Ericha Brabce jako bývalého spoluhráče, teď ho bývalý stoper cepoval už jako asistent trenéra. Hodně může chybět i gólman Zdeněk Zlámal, který mu pomáhal domluvit se s týmem, role překladatele se tentokrát ujal další zdatný španělštinář v kádru Lukáš Hůlka. A další změny?

„Jo, nějaké jsou. Když jsem tu byl minule, ani jsme u tréninkového hřiště neměli tělocvičnu s posilovnou, teď už tu je,“ rozhlíží se po areálu v Uhříněvsi. „Ale ve výsledku je to stejně o tom hrát fotbal. Super, že se tu pořád hraje první liga.“

Prvoligovou účast budou Bohemians bránit i nyní, jarní boje začnou v neděli proti suverénně vedoucí Slavii.