Dočkal k VARu mlčel, Bořil taky. Buďte interaktivní, žádala marně Damková | iSport.cz

Tedy problému, který se jich přímo dotýká. Problematice navíc detailně nerozumí. Na Strahově si vyslechli hodinu a půl dlouhou přednášku s praktickými ukázkami. „Bylo to vysvětlující. Jsem toho názoru, že čím méně intervencí, tím lépe,“ pronesl na závěr Tomáš Hübschman, kapitán Jablonce.

V sídle Fotbalové asociace České republiky se sešli zástupci všech prvoligových klubů. Na Strahov dorazil trenér Sparty Václav Jílek se záložníkem Bořkem Dočkalem, slávisty reprezentoval nový kapitán Jan Bořil s vedoucím mužstva Stanislavem Vlčkem, Plzeň zastupoval kouč Adrian Guľa se stoperem Jakubem Brabcem. V sále seděli i kouč Slovácka Martin Svědík, nový trenér Baníku Luboš Kozel, jemuž garde dělal Milan Baroš. Dále mladoboleslavský Jozef Weber, či olomoucký Radoslav Látal s útočníkem Martinem Nešporem.

Damková si připravila důkladnou prezentaci. Teorii ihned názorně vysvětlovala na „živých“ ukázkách. Červená? Nebo žlutá? Ofsajd? Či nikoliv? Zachovali se rozhodčí v komunikaci správně? „Tak pánové, kdo je pro žlutou?“ tázala se zástupců klubů. Ticho, nikdo nic neřekl, nikdo nezvedl ruku. „A pro červenou?“ zkusila to znovu. To už se pár rukou zvedlo, někdo souhlasně zamručel. „Spolupracujte se mnou, buďte víc interaktivní,“ žádala.

Marně. Za celou dobu nepadla jediná otázka z pléna. Když po přednášce dala Damková prostor k diskusi, někteří si radši oblékali kabáty a bundy, aby z místnosti rychle odešli. „Trochu mě to mrzelo. Myslela jsem, že budou víc aktivní. Občas se někdo usmál, nebo odpověděl. I tak se to dalo,“ smířlivě pravila Damková. „Po této zkušenosti si příště připravím prezentaci trochu jinak, abych je více zapojila. Ale to musí vyjít především od nich,“ vysvětlila.

Nechci, aby VAR vstupoval do každé blbosti. Nebuďme alibisti, vyzývá sudí Damková

V horní řadě sálu, kde sedělo také několik pozvaných novinářů, byl též předseda komise rozhodčích Jozef Chovanec, místopředseda Martin Wilczek, ale také Tomáš Bárta, výkonný ředitel LFA a nově též člen komise rozhodčích.

Právě Chovanec vyslovil přání, aby intervencí ze strany videorozhodčího bylo během jarních ligových utkání více. Po dohodě došlo ke shodě. Nicméně platí, že řešit se musí pouze závažná pochybení rozhodčích, ne nesmysly.

„Jsem pro, aby video zasahovalo jen při zjevných chybách. V opačném případě by se méně hrálo, což si nepřeje nikdo. Ani my, ani fanoušci. Čím méně intervencí, tím lépe,“ pravil Tomáš Hübschman.

Od jara bude video technologie na pěti z osmi zápasů každého kola. To je posun oproti podzimu, kdy byl VAR pouze na čtyřech duelech. Od příští sezony F:L by mělo video dohlížet na všechna utkání bez výjimky.

„Myslím si, že by bylo dobře, kdyby VAR byl na všech zápasech, ale proč to není, víme. Čím víc se zápasy budou přidávat, tím lépe pro všechny. Až to bude na všech zápasech, nebude mít nikdo žádné pochybnosti,“ říká jeden z nejzkušenějších fotbalistů FORTUNA:LIGY.

Čím ho přednáška Dagmar Damkové nejvíce oslovila? „Bylo to vysvětlující hlavně pro kluky, které některé věci ohledně videa neměli srovnané, nebo proč rozhodnutí trvají tak dlouho. Základní věci jsou přenosné klukům do kabiny, něco jim k tomu řeknu. Největší přínos měly informace ohledně posuzování rukou v pokutovém území, posuzování ofsajdů z pohledu rozhodčího. Ujistil jsem se, jak to opravdu je,“ usmál se osmatřicetiletý záložník.

„Za mě by bylo nejlepší jakoukoliv ruku rovnou trestat. Jenže dnes se v pravidlech rozlišuje, zda je ruka na zemi, ve vzduchu, daleko od těla, blízko. Stále existuje prostor rozhodnout tak, či onak. Video pomáhá ve chvíli, kdy rozhodčí nemá dobrý úhel a postavení. Pak je pomoc opodstatněná.“

Už zítra se ligová soutěž probudí ze zimního spánku. „Otvírákem“ jara je páteční zápas mezi Českými Budějovicemi a Mladou Boleslaví.