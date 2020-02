Baroš je nešťastný, říká Jankulovski. Popsal, jak vyhazoval Páníka | iSport.cz

Ostravské plusy během zimní pauzy? Dvě posily, více úsměvů, nová motivace do práce. Minusem je stále zraněný Milan Baroš. Také o jeho budoucnosti hovoří Marek Jankulovski.

Poprvé jste z pozice sportovního ředitele řešil výměnu trenéra. Jaké to bylo říct Bohumilu Páníkovi, že navzdory slušným výsledkům končí?

„Pro mě to byla nová situace, ale patří to k fotbalu. To je život. Fotbalové prostředí je specifické, protože v jiném byznysu jsou lidi delší dobu. My jsme se však rozhodli pro novou výzvu, protože jsme měli odlišnou představu o budoucnosti. Férově jsme se domluvili a podali ruku. Pro mě to bylo o to složitější, že se s panem Páníkem znám dlouho, ještě z dob, kdy jsem v Baníku začínal. Musíme mu poděkovat. Nejdřív téměř až nemožně zachránil tým a také minulá sezona byla dobrá.“

S kádrem jste spokojen?

„Přišli hráči, o které jsme měli zájem, takže ano. Věřím, že zapadnou, navíc přestupové okno je ještě otevřené. (Baník bude příští týden jednat o dřívějším než letním příchodu beka Jana Jurošky ze Slovácka – pozn. aut.) Kádr je širší, doplněný o hráče, kteří byli jinde oporami, stoprocentně věřím tomu, že se to v nadstavbě projeví. Loni jsme na to doplatili, teď už víme, co nás čeká. Uděláme vše, abychom skončili v první šestce, ale konkrétní cíle nechci říkat. Bude třeba trpělivost, aby si vše sedlo, na druhou stranu nezastíráme, že tým je zkušený a kvalitní. Ambice máme.“

Počítáte s tím, že jde o poslední půlrok Milana Baroše?

„S Milanem se bavíme, on ví, že věk a zranění nezastavíte. Je z toho nešťastný, určitě by se chtěl s fanoušky rozloučit na hřišti. Hodně o to stojí, dělá pro to dennodenně maximum. Věřím, že nám na jaře ještě pomůže, pak už záleží na něm. Má svůj rozum, ví, že ty problémy jsou a asi budou, ale teď je jeho priorita být v pořádku a mužstvu pomoct, jinak by už dávno kariéru ukončil.“

Martin Šindelář řekl, že ho mrzí, že nepřišel do Karviné už na začátek přípravy. Proč to nevyšlo?

„Víte, kolik mě mrzí věcí? (úsměv) Šindy je specifický, nakonec tam je a může být rád. Víc jsem mu řekl osobně, nevím, co bych k tomu dál dodal. Kdyby každý hráč chtěl být někde hned, bylo by to moc jednoduché. Přeju mu, aby odehrál co nejvíc, pro něj i pro nás by to bylo dobré. Má tady dlouhodobou smlouvu, takže ať se na jaře ukáže a v létě se v Baníku popere o místo.“

Na ostravské mladíky přicházejí nabídky ze zahraničních velkoklubů, jak se k tomu Baník staví?

„Zájem skautů je super, ale správné rozhodnutí je strašně těžké najít. Těm klukům je čtrnáct až šestnáct let, vždycky je to otázka jednání, hráče, rodičů, trenéra. Nabídky na naše reprezentanty jsou lákavé, ale my bychom na těch hráčích jednou chtěli stavět. Když mi dnes zavolá Juventus, nevím, jestli je lepší říct, ať jde, nebo ať počká, protože bude za dva roky v áčku. Roli hraje spousta faktorů, ale nejlepší řešení nelze najít. Jisté však je, že ti kluci toho jednou můžou hodně dokázat.“

Šašinka má motivaci Na podzim Ondřej Šašinka nastřílel v dresu Slovácka pět gólů, k tomu přidal jednu asistenci. Dnes se 21letý útočník bude tým z Uherského Hradiště snažit porazit ve prospěch svého Baníku. „Těším se, už se hecujeme,“ usmívá se kanonýr reprezentační jednadvacítky a velký kamarád Matouše Trmala, brankářské jedničky Slovácka. Podle informací deníku Sport dostane Šašinka přednost v základní sestavě před Tomášem Smolou. „Znám ho už dřív z nároďáku. Je to poctivý, pohyblivý, náběhový útočník, takový typ tady není,“ chválí kouč Slezanů Luboš Kozel. „A taky je to ambiciózní kluk, proto mu říkám, aby si toho na záda nenakládal moc. Něco jiného je hrát někde, kde se od vás nic nečeká, a něco jiného dávat góly, kde jste třeba útočníkem číslo jedna.“

