Koubek o Spartě pod Kotalem: Kanga a Dočkal? Místo je jen pro jednoho | iSport.cz

Co čekat v neděli na olomouckém Andrově stadionu od Sparty pod vedením Václava Kotala ? Bývalý spoluhráč a trenérský kolega Miroslav Koubek pár bodů vidí. „Vaškovy silné stránky jsou taktika a strategie. V tomhle Spartu zvedne, ale taky to bude chtít čas. Zázraky se přes noc nedějí,“ říká jeden z expertů deníku Sport.

„Jak znám Vaška, je to pedantský, přemýšlivý a fotbalově intelektuální typ, který zvažuje každý detail. Jeho cílem bude, aby byl tým takticky precizně připravený. Sparta bude směrem do defenzivy kompaktnější a organizovanější. Také má rád hru na tři stopery, ale nemyslím si, že by s tím vyrukoval už po pár dnech. To se musí nacvičit.“

Co personální složení sestavy?

„Myslím si, že třeba Kanga s Dočkalem se mu společně asi nevejdou. Václav bude dbát na fyzickou připravenost. Kanga s ní asi problém mít nebude, ale Bořek po dlouhé pauze není a nemůže být v pořádku.“

Bude tohle spojení ještě někdy fungovat?

„Mně se způsob myšlení, kde se spekuluje nad tím, aby se někomu ulevilo od bránění či běhaní, vůbec nelíbí. Současný fotbal je o tom, že všichni musí tvrdě pracovat a odvádět skvělé běžecké výkony. Kanga i Dočkal nejsou rychlostní typy, oba neradi brání, takže v tomhle jsem velmi skeptický. Pokud mám v poli deset hráčů a u dvou mám otazníky, že tolik nebrání a nejsou rychlí, ale na druhou stranu jsou to playmakeři, v tu chvíli říkám, že je místo jen pro jednoho.“

Ano, tohle usnadňovaní už se nyní vidí málokde…

„Přesně. I kdyby se rozhodli hrát s nižším postavením, ti dva hráči ve středovém bloku stále budou a nikdy presink nespustí, jak se žádá. Handicapu se tím nezbaví. Sparta nemůže pomíjet jasné principy moderního fotbalu. Proti Liberci byla záloha složena z pomalých hráčů. To nemůže nikdy fungovat. Ani Trávník s Krejčím nejsou rychlí hráči. Přitom to není vše jen o rychlosti ale také o ochotě se vracet. Když jsem si pustil oba góly Slovanu, hráči se vrací stále v jednom tempu. Nějakým způsobem kopírují soupeře. Nevidím snahu se s protihráčem zkřížit. To je neuvěřitelné.“

Viděl jste v zápase proti Liberci hráče, který si zaslouží nyní posadit na lavičku?

„Výkon nebyl dobrý, ale kádr není zas tak široký. Nemyslím si, že by Sparta měla výjimečné hráče. Má dobré individuality, ale jen dobré. Vynikající hráče nevidím. A trenér musí vybírat z toho, co má. Na velké změny nemá prostor. Asi bych nepostavil dva leváky na stopera. Do středu pole zas takový výběr také není. Je otázka, kam půjde Hložek. Měl by jít na hrot či podhrot a tím by se otevřel prostor pro Plavšiče.“

Kdo doprava? Nabízí se David Moberg Karlsson či Martin Graiciar.

„Nemyslím si, že by si Václav vytáhl někoho z béčka, nebo dal šanci Karlssonovi, který dlouho nehrál. Graiciar má sice technické limity, ale je to průbojný typ. Běžecky je schopný. Pamatuji si ho z Liberce, že platil za bojovného a důrazného útočníka.“

Trenér Kotal dbá na rychlou a konstruktivní rozehrávku už od brankáře. Ponechá v sestavě dva levonohé stopery?

„Myslím si, že to neudělá. Postaví praváka. Na výběr má buď Štetinu, Mandjecka a Kayu, který byl zraněný. Jeden z nich to bude. Do dvou leváků se pouštět asi nebude.“