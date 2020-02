Kadlec je po operaci. Rosického jeho konec zasáhl, Sparta řeší rozlučku | iSport.cz

Václav Kadlec slaví první gól do sítě Plzně • Barbora Reichová / Sport

Do Sparty přestoupil Václav Kadlec poprvé už jako šestnáctiletý mladík • Jaroslav Legner

Václav Kadlec sledoval nástup týmů do zápasu Sparty s Plzní jen z lavičky... • Pavel Mazáč (Sport)

Zpráva o konci kariéry fotbalisty Václava Kadlece zasáhla ve čtvrtek nejen Spartu. Teprve sedmadvacetiletého útočníka již nepustí na trávníky zdravotní problémy s kolenem. „Je to strašně smutná zpráva. Dveře bude mít na Spartě vždy otevřené,“ prohlásil na tiskové konferenci sportovní ředitel Letenských Tomáš Rosický. Jak to bude s jeho rozlučkou?

„GAME OVER. Přišel čas, abych dal profesionálnímu fotbalu sbohem,“ tak začal Václav Kadlec ve čtvrtek své prohlášení o konci kariéry. V pátek prodělal další operaci kolene, kvůli kterému byl nucen skončit s milovanou hrou. „Operace proběhla, jak měla. Moc děkuji všem za zprávy,“ oznámil na Instagramu.

Funkcionáře na Letné ale jeho odchod zasáhl. „Je to strašně smutná zpráva, nejen pro Vaška, ale pro nás všechny,“ reagoval sportovní ředitel Sparty Tomáš Rosický. „On jako osoba i jeho góly nám budou chybět,“ přidal se generální ředitel František Čupr.

Kadlec během své kariéry zanechal na Letné skutečně výraznou stopu. Rudý dres oblékl poprvé už v roce 2008, kdy ho jako šestnáctiletého Sparta ulovila z Bohemians. Naposledy pak v zápase proti Plzni (4:0) 9. března 2019. Za tu dobu si střihl ještě angažmá ve Frankfurtu a Midtjyllandu. Vraťme se ale zpět k jeho sparťanské anabázi. V 210 soutěžních duelech nasázel 64 branek, získal i dva tituly, včetně toho v roce 2010 kdy proplula rudá parta sezonou bez jediné porážky.

Toho, jaký zápis do klubové historie Kadlec udělal, jsou si ve slavném klubu dobře vědomi. „Určitě si zaslouží rozloučení,“ pronesl Čupr. „Situaci jsme podřídili jeho páteční operaci. To byla nyní primární věc. Určitě ale budeme chtít, aby fanoušci dostali možnost se s ním rozloučit přímo při některém ze zápasů, které nás do konce sezony čekají,“ nastínil plány ředitel komunikace Ondřej Kasík.

Na povrch vyvstává i otázka, zda Kadlec nedostane prostor, aby se v klubu nadále nějakým způsobem angažoval. „V tuto chvíli se potřebuje dát zdravotně do kupy, aby mohl fungovat v běžném civilním životě. Jsme připraveni mu k tomu pomoci. Zůstane s námi i v regenerační fázi, abychom mu co nejvíce pomohli. Jeho budoucnost jsme zatím neřešili, ale budeme rádi, když zůstaneme v kontaktu,“ uvedl Čupr.

„Tím, že je to hodně čerstvé, tak jsme jeho budoucnost ještě neřešili. Vašek se s koncem musí nejprve sám vyrovnat, protože fotbal miloval, miluje nadále a situace pro něho není jednoduchá. Samozřejmě bude mít dveře na Spartě pořád otevřené,“ navázal Rosický.