Trpišovský: Zápasy teď rozebíráme i tři dny. Nezmar? Bez komentáře, jeho věc | iSport.cz

Slavia není před nedělním derby proti Spartě v nějak zářivém rozpoložení. Vzpamatovává se z bídného startu do jara, kdy ve třech zápasech dvakrát prohrála, řeší zdravotní trable některých hráčů, třeba šikovného záložníka Petra Ševčíka nebo kapitána Jana Bořila. Trenér červenobílých Jindřich Trpišovský dělá, co umí. „Je to hektické, hodně pracovní. Když to srovnám s podzimem, jsme teď mnohem déle na hřišti i u videa,“ konstatoval Trpišovský před derby. Do toho se v Edenu zase propírá možný konec sportovního ředitele Jana Nezmara. „Je to jeho věc,“ nechtěl kouč ožehavé téma moc komentovat.

Opět se řeší, jestli končí v klubu sportovní ředitel Jan Nezmar. Jak tuhle situace vnímáte?

„Nechal bych to bez komentáře, je to věc Honzy. Ve čtvrtek ráno jsem si s ním telefonoval, protože jsme probírali nějaké věci. V pátek tu bude. Ale jinak bych to nechal bez komentáře.“

Vaši asistenti Štěpán Kolář a Zdeněk Houštecký za ním měli jet do Liberce a přemlouvat ho, aby pokračoval…

„My tam jezdíme často. Já byl u něj na Vánoce s klukem taky. Takže naše návštěvy u něj doma nejsou neobvyklé, známe se dlouho. Když jedu do Liberce, stavím se u něj. Je to běžná praxe.“

V neděli vás čeká derby, v jakém stavu momentálně jste?

„V ne úplně dobrém, i když poslední den se nám to zlepšilo. Ale ještě ve středu nám chybělo šest hráčů z kádru. Jinak je to hektické, hodně pracovní. Když to srovnám s podzimem, jsme teď mnohem déle na hřišti i u videa. Nahradit automatismy v útočné, obranné, přechodové fázi není snadné, těch věcí je strašně moc. Navíc se točí hráči. To, co jsme na podzim po nějakém zápase zvládli za jeden den, máme teď rozložené na tři jako třeba po Slovácku. Hráč udělá nějakou chybu, není v dobrém postavení, nerozhodl se na hřišti dobře…Pak je potřeba si situaci ukázat a vysvětlit. Opakování je matka moudrosti, takže je to pořád dokola. Pro hráče i pro nás je to náročné, ale je to jediná cesta, abychom se dostali zpátky tam, kde jsme na podzim končili.“

Je současná situace pro hráče náročná psychicky?

„Je to pro ně nová věc. Hráči, co to brali na sebe v klíčových a rozhodujících momentech, odešli. Od léta jich je osm pryč. Pro nás všechny je to nová situace, ukáže se síla kolektivu. Kluci se to musí naučit rozložit mezi sebe a brát klíčové momenty na sebe. Myslím, že na Slovácku se to i stalo. Měli jsme tři čtyři gólové situace, Standa Tecl byl sám před gólmanem, dvakrát nám to vykopli z prázdné brány. Byly tam momenty, kdy to hráči vzali na sebe, a vždycky nás kousíček dělil od gólu. I když výkon na Slovácku nebyl dobrý, viděl jsem na některých hráčích, že s tím chtějí něco udělat a vzali to na sebe. Ale je to o finálním produktu.“

Jaký je zdravotní stav mužstva?

„Máme hráče, kteří pravděpodobně hrát nebudou. Petr Ševčík měl ve čtvrtek první trénink, ani ne s týmem, ale zkoušel, co jeho tělo udělá. Minulý týden měl přes sto CRP, ještě před dvěma dny byl přes dvacet. Už se ale cítí líp a šel do zatížení. V pátek uvidíme, jak bude jeho tělo reagovat. To samé je u Honzy Bořila, který ve čtvrtek ještě netrénoval. Plus máme další absence. Moudřejší budeme v pátek, o sestavě se budeme možná rozhodovat až v sobotu podle toho, jak ti hráči budou vypadat. Jak na tréninku, tak na odběrech.“

Byl by pro vás velký hendikep, kdyby Ševčík s Bořilem nemohli hrát?

„Stoprocentně. Myslím, že to bylo vidět na Slovácku. Jsou to hráči, kteří jsou tu delší dobu. Těch, kteří jsou tu rok a víc, už moc není. Oni mezi ně patří, Honza Bořil je navíc kapitán. Oba mají s derby zkušenosti, to si myslím, že bude hodně rozhodující. Venkovní zápas na Slovácku ukázal, že je to velký zásah, když nehrají.“

Bude připraven Ladislav Takács?

„Od pondělí je s námi v plném tréninku, celý týden trénuje. Je to jeden z hráčů, který se nám vrátil. Určitě bude v nominaci na zápas, poslední dva dny jsme měli těžké tréninky, uvidíme, jak na to bude jeho tělo reagovat. Uvidíme, jestli bude fresh na to, aby mohl jít do zápasu od začátku.“

Trenér Sparty Václav Kotal říkal, že pro derby odhaduje ve vaší sestavě čtyři až pět změn oproti utkání na Slovácku. Má pravdu?

„Upřímně, podle aktuální situace to nevím ani já sám. Změny se budou hodně odvíjet od toho, jestli ti hráči budou k dispozici. Za předpokladu, že hráči budou zdraví a k dispozici, změny určitě nastanou možná i v tomhle měřítku. Ale neumím na to teď odpovědět.“

A v sestavě Sparty nějaké změny oproti pohárovému zápasu s Baníkem Ostrava očekáváte?

„Myslím, že bude maximálně jedna. Včera hráli skvěle, kromě toho, že dali pět branek, měli ještě čtyři až pět gólových šancí. Zápas se jim povedl a myslím, že nebudou chtít dělat moc změn.“

Vy jste pověstní tím, že držíte různé rituály. Neplánujete je po startu jara změnit?

„Je to dvousečné. Teď hrajeme doma, kde se nám daří, porazili jsme Opavu. Ale nad těmi venkovními se určitě zamyslíme.“

Je derby ideální zápas, jak se nakopnout?

„Svým způsobem jo. Je to specifický zápas, největší v Česku. Všichni se k němu upínají, všichni jsou na něj zvědaví. Je lepší, že když se vám nějaký zápas nepovede, hrajete příště velké utkání. Je to lepší, než když hrajete zápas, kdy jste papírový favorit.“

Nebál jste se, že by se mohlo hrát bez diváků kvůli situaci v republice ohledně koronaviru?

„Bál jsem se hodně. Všichni víme, že derby bylo ohrožené. Jsem rád, že se hraje před diváky. A pokud by se nemohlo hrát před diváky, byl jsem přesvědčený o tom, že se hrát nebude vůbec a odloží se to. Za mě by v takovém případě nemělo smysl ten zápas hrát. Takovéhle utkání se hraje pro lidi.“

Dlouho jste se Spartou neprohráli. Dodává vám to sebevědomí?

„Já na tyhle věci moc nejsem. Myslím, že rozhoduje situace v tom konkrétním dni, kdy se hraje. Záleží, jak jste připravení, jak vám to sedne, na individuálních výkonech. Poslední derby jsme vyhráli 3:0, hráli jsme jako tým dobře a čtyři až pět hráčů předvedlo skvělý individuální výkon. Rozhoduje, jak se vám to sejde, zdravotní stav hráčů, jaké budou mít sebevědomí, jejich psychická odolnost. Navíc tým, kterému se nedaří, to může v derby otočit.“

Psychická odolnost by měla být na vaší straně, ne?

„Ale soupeř má taky spoustu zkušených hráčů, kteří toho mají hodně za sebou. Ať už v zahraničí, nebo v reprezentaci. Třeba Dočkal je hráč, který tyhle velké zápasy vyhledává. Netroufnu si říct, kdo má zkušenější kádr. Teoreticky bychom měli být odolnější my, hrajeme doma před svými fanoušky, spousta našich hráčů má zkušenosti z evropských pohárů. Ale na obou stranách jsou hráči, kteří mohou být klíčem k úspěchu.“