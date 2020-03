Slavia - Sparta, Masopust se na jaře hledá. Nakopne ho derby? | iSport.cz

Už během zimní přípravy cítil slávistický trenér Jindřich Trpišovský, že někteří hráči nemají formu jako před pauzou. Vstup do jarní části jeho slova potvrdil. Zřejmě nejkřiklavější příklad? Záložník Lukáš Masopust. „Asi i na hřišti je vidět, že neděláme tolik rozdílových věcí jako na podzim,“ ví sedmadvacetiletý reprezentant. Pevně však doufá, že v nedělním derby procitne celý tým i on sám.

Lukáš Masopust není jedinou z ofenzivních stálic Slavie, která se na jaře hledá. Peter Olayinka zatím spíš než kousky na hřišti zaujal culíky na hlavě ve stylu Pipi Dlouhé punčochy, Nicolae Stanciu nevykazuje zlepšené výkony, natož aby byl produktivní. Masopust však na rozdíl od nich přišel i o místo v základní sestavě.

V prvním kole na Bohemians ještě od začátku nastoupil, proti Opavě a na Slovácku šel ale na plac jako střídající hráč. Posune se pro derby se Spartou opět do zahajovací jedenáctky? Jelikož má s emotivními bitvami s hlavním rivalem nějaké zkušenosti a třeba v září na Letné se vykasal chytrým gólovým obloučkem, je dost možné, že bude hrát.

Hbitý záložník ani na podzim neoslňoval bůhvíjakým gólovým příspěvkem, v lize dal tři branky a na dvě nahrál. Umí pracovat do vyčerpání, to o něm platí pořád, ale jeho akce a průniky na křídle nemají takový drajv. Není tak nebezpečný. Přitom při rekonstrukci kádru „sešívaných“ by se hodilo, kdyby ukazoval své schopnosti v plné parádě.

„Nikdo si nemyslí, že by byl po zimní přestávce horší, než byl na podzim. My horší nejsme, jen se nám to teď nepovedlo. Všechno bude zase lepší,“ praví odhodlaně Masopust. „V týmu nastaly nějaké změny, přišli mladí kluci, celkově si to sedá. Navíc my starší nemáme takovou formu, s jakou jsme na podzim končili. Asi i na hřišti je vidět, že neděláme tolik rozdílových věcí jako na podzim,“ hledá příčiny bídného vykročení do jara. „Ale na všem pracujeme a věřím, že vše se bude zlepšovat,“ upozorní muž s osmadvacítkou na zádech jedním dechem optimisticky.

Masopust zůstává klidný. Že Plzeň stáhla na Slavii během prvních tří jarních kol šest bodů a červenobílí mají místo šestnáctibodového náskoku už „jen“ desetibodový? „Tímhle si hlavu nechceme vůbec zatěžovat,“ mávne nad tím rukou reprezentační záložník. Naopak derby bere jako ideální možnost, jak se nakopnout. „Jednoznačně,“ vypálí bez váhání.

