Koronavirus fotbal nezastaví. Další dvě kola se nejspíš odehrají bez diváků | iSport.cz

Co bude s nejvyšší tuzemskou soutěží dál? Podle informací portálu iSport.cz je v tuhle chvíli téměř jistá tato verze: následující dvě kola se odehrají bez diváků, další kroky bude LFA řešit s ohledem na aktuální stav během navazující reprezentační přestávky.

Asociace je totiž zahnaná do kouta, vzhledem k nabité termínové listině není moc prostoru pro odklad. Vyloučit nelze například ani možnost, že bude muset do karantény třeba jeden celý klub. Případným odložením už nejbližších zápasů by se tak liga mohla později dostat do časového presu. V tuhle chvíli totiž nikdo nedokáže predikovat, jak se bude situace kolem koronaviru nadále vyvíjet.

Kluby by tak mohly mluvit i o tom, jak se postavit k nadstavbě, která by měla odstartovat v květnu. Jisté je, že se ve středu uskuteční dohrávka v Teplicích. Ovšem už bez diváků, tedy v režimu maximálního počtu 100 osob. Do ní se fotbalové kluby dokážou vejít.

"Máme plán, jak za využití určitých opatření, ovšem při zachování určitého standardu, utkání uspořádat,“ potvrdil například i ředitel komunikace Sparty Ondřej Kasík.

Rozhodnutí o pokračování soutěže nicméně nejspíš nepřivítají úplně všichni zainteresovaní s nadšením. Platí to především pro Slavii. Aktuální lídr tabulky prezentoval prostřednictvím předsedy představenstva Jaroslava Tvrdíka už v úterý dopoledne jasný postoj.

„Respektuji a podporuji rozhodnutí vlády ČR. Správná cesta. Jednoznačně podporuji přerušení ligy například do 2. dubna stejně jako v Itálii. Ze zdravotních a bezpečnostních důvodů. Životy a zdraví nad sport a zábavu. A to i hráčů a organizátorů. Fotbal bez diváků je navíc nesmysl,“ napsal šéf sešívaných na svém Twitteru.

Tohle volání je však v oficiální rovině zatím osamocené a podle všeho zůstane nevyslyšeno. Kluby od LFA už během úterního večera obdržely podrobné instrukce, jak na vzniklou situaci reagovat. V propozicích je mimo jiné uvedeno, jak rozvrstvit jednotlivé účastníky zápasu, aby byl splněn požadovaný limit maximálně 100 osob. Jednotlivé zápasy se budou hrát bez sdělovacích prostředků, výjimkou jsou televizní společnosti, které drží vysílací práva. Neuskuteční se ani tradiční pozápasové tiskové konference.

Jak by podle informací iSport.cz mělo vypadat rozvrstvení účastníků jednotlivých zápasů Hráči domácí 18 Realizační tým domácí 7 Technický doprovod 3 Funkcionáři – domácí 5 Hráči hosté 18 Realizační tým hosté 7 Technický doprovod 3 Funkcionáři – hosté 5 Rozhodčí 4 Delegáti 2 Hlavní pořadatel 1 Kameraman – klubové video 1 Televizní společnosti 11 Integrovaný záchranný systém 3 Pořadatelská služba + podavači míčů + ostatní technický personál 12

RUDEJ FANDA: Derby zhořklo. Pozor na Limberského 'kontakt tam byl'

ZLATÁ PÍŠŤALKA: Divoký víkend. Jak to bylo s odvolanými góly v Plzni a derby?

TOP góly 24. kola: Tettehova dělovka nebo Budínského raketa