Rozhodčí a lékař Moláček: Virus se uříznout nedá. Jak pauza ovlivní sudí? | iSport.cz

Těšil se na velké zápasy, důstojné zakončení kariéry fotbalového sudího. Na jaře však Jiří Moláček stačil odmávat pouze dvě utkání, víc kvůli přerušení soutěže z důvodu pandemie covid-19 nestihl. „I z pohledu rozhodčího to je určitě škoda, ale znova říkám – teď se hraje o úplně něco jiného,“ zůstává však nad věcí.

Když jste coby lékař informaci o novém typu koronaviru poprvé zaregistroval, napadlo vás, že to bude mít až takové rozměry?

„Takové rozměry asi ne, ale rozhodně jsem to nesrovnával s chřipkou, na to jsem trošku alergický. Vypočítávání, kolik lidí umře ročně na chřipku, se mi nelíbilo, bohužel se ukazuje, že to byla pravda. Ale že to bude mít až takové dopady, jsem samozřejmě nepředpokládal.“

Zasáhla vás epidemie covid-19 víc coby lékaře, nebo rozhodčího?

„Jako lékaře – to je bez diskuse. Že se nehraje fotbal, je sice pro sportovce smutné, ale to jsou všechno malé věci. Teď jde bezprostředně o životy lidí. Kdyby se fotbal nehrál půl roku, žádný život to neohrozí, ale epidemie má jasné dopady.“

Nicméně na jarní sezonu jste se chystal určitě poctivě. Dá se třeba říct, že jste měl formu?

„To nevím. (směje se) Chystal jsem se poctivě, měla to být zřejmě má poslední sezona po patnácti letech v lize, a úplně jsem si nepředstavoval, že bych měl skončit takhle. Na jaro jsem se těšil, to je samozřejmé, byly před námi velké zápasy, které měly přijít. I z pohledu rozhodčího to je určitě škoda, ale znova říkám – teď se hraje o úplně něco jiného.“

Takže jste v létě plánoval s máváním skončit?

„Na podzim mi bude čtyřicet pět let, tak o tom začínám uvažovat.“

Koronavirus a sport ONLINE: vše o odložených zápasech, zrušených sezonách a nakažených sportovcích ZDE >>>

V prvním jarním kole jste jabloneckému Janu Sýkorovi v utkání s Příbramí odmával neexistující ofsajd. Jak se to tak zkušenému asistentovi stane?

„Jak vidíte, stane se to. Kdo fotbalu rozumí, pochopí to. Vyhodnocoval jsem dva hráče – kromě Sýkory i jeho spoluhráče Doležala – a unáhlil jsem se. Špatně jsem odhadl, kam míč směřuje, kdo z nich se do hry zapojí, a když si o půl vteřiny později uvědomím, že je to špatně, už to nejde vrátit. Druhá věc je, že jsem měl i trošku špatné postavení, to k tomu také přispělo.“

Jablonec - Příbram: Sýkora mohl běžet sám na bránu, sudí mylně odpískal ofsajd Premium Video patří k placenému obsahu iSportu Již mám předplatné - přihlásit se Vybrat předplatné

Jak se nyní udržujete v kondici?

„Chodím obden běhat, jsem v nejlepší kondici za posledních patnáct let. S udržováním se nemám absolutní problém.“

Dostali jste v tomto směru nějaké pokyny od komise rozhodčích?

„Pravidelně dostáváme online tréninkové plány a instrukce, takže víme, jak trénovat. Navíc na téhle úrovni už jsou všichni rozhodčí natolik vzdělaní, že vědí, jak se mají připravovat.“

Máte třeba i sporttestery?

„Samozřejmě, ty máme všichni povinně. Rozhodčí z listiny FIFA a UEFA to znají, ti posílají svá data o fyzické přípravě celé roky, ale platí to i pro nás ostatní. Veškeré naše tréninky se loadují, funguje to.“

Nicméně kdy se vrátíte do akce, vám nikdo z komise rozhodčích říct nemůže.

„V současné době určitě ne. Když vidíte, jak se věci mění z hodiny na hodinu, nemůžeme se divit, že nikdo nic neví.

Víte o někom z rozhodčích, na koho by mohla nenadálá pauza mít existenční dopad? Přece jen jde o důležitou součást příjmu.

„Úplně nevím, jak na tom kdo z kolegů rozhodčích finančně je, ale pořád si myslím, že je to řešitelná věc. Připravují se i nějaká vládní opatření typu odložené úhrady daní. Upřímně předpokládám, že v tuhle chvíli na to snad nikdo takhle nemyslí, že mu na čtrnáct dní, na tři neděle vypadne příjem z fotbalu. Asi by nebylo úplně správné, aby na tom člověk byl tak finančně závislý, že by ho tohle mělo položit. Pokud by to však mělo trvat déle, třeba pět měsíců, asi to pro někoho existenční problém může být.“

Co by znamenal první pozitivně testovaný fotbalista ve FORTUNA:LIZE?

„Vůbec nevím. Testování se teď rozjede víc, zjistíme, kolik sportovců i nesportovců bude pozitivních. Já si myslím, že to není o konkrétních číslech, když bude jeden fotbalista pozitivní, není v tuhle chvíli vůbec důležité. Podstatné je, aby se podařilo zabránit lavinovému šíření. Soutěž v tuhle chvíli stejně stojí.“

Jak hodnotíte postup státu v boji s koronavirem?

„Netroufám si hodnotit, nejsem vzdělaný epidemiolog. Věřím pevně, že stát dělá, co může, že má ty nejlepší reakce. Platí to třeba i pro ochranné pomůcky, protože ty teď shání celý svět.“

Prožíváte nejtěžší chvíle v lékařské kariéře?

„Nevím, jestli nejtěžší, ale je to opravdu specifická situace, kterou jsme nikdy nezažili. Nejlepší je problém, který se dá odoperovat, takové věci máme my chirurgové rádi. Ale virus se odoperovat, uříznout nebo zrekonstruovat nedá, to je na tom nejhorší.“

I když nejste epidemiolog, o věci se určitě s kolegy-lékaři bavíte. Jak další průběh pandemie koronaviru v Česku odhadujete?

„To po mně nemůžete chtít, neumím to odhadnout. Jsem celoživotní optimista, určitě to zvládneme. Ale jestli to bude trvat týdny, nebo měsíce, neví v tuhle chvíli nikdo.“

Vy jste tohle přesvědčení vyjádřil i na Twitteru, kde jste uvedl: Zvládneme to. Co přesně jste tím myslel?

„Pracuju dvacet let ve velké a špičkové nemocnici a jak celé prostředí znám, vím, že se na naše zdravotnictví můžeme spolehnout. Pracují v něm špičkoví lidé plní odhodlání, kteří vědí, že se o pacienty musí postarat i s rizikem, že se taky můžou nakazit. Když chce někdo dělat lékaře, musí s tím počítat, to je stejné, jako kdyby se voják rozmýšlel, zda má jít do války. Možná je to trochu patetické, ale myslím si, že to tak je. Já taky nemůžu odmítnout operovat člověka, který je třeba HIV pozitivní.“

Tipnete si aspoň, zda se sezona 2019/20 dohraje?

„To skutečně nevím, ani to neumím tipovat. Myslím si, že se s odstupem měsíce, dvou tří může začít znovu hrát, vím, že pro kluby je to důležité. Ale v tuhle chvíli to není ta nejdůležitější věc.“

EURO, OH, MS v hokeji: Jak to bude s letošními velkými akcemi?

Kalamita ve fotbale. Přerušena Premier League, bundesliga může počítat obří finanční ztráty