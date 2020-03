Velká trojka (zatím) neškrtá. Sparta základní mzdy udrží, Šádek váhá | iSport.cz

Plzeňští fotbalisté krátce poté, co proti Českým Budějovicím vstřelili rozhodujíc branku • Pavel Mazáč / Sport

Už do toho sáhli v Jablonci, v Mladé Boleslavi a chystají se i ve Zlíně nebo v Opavě. Liga řeší krácení platů hráčů, zatím ale nejde o plošné opatření. Například silná trojka Slavia, Viktoria Plzeň ani Sparta k tomuto kroku zatím neplánují přistoupit.

Už kvůli současnému stavu, tedy že fotbalový ročník je pozastavený, počítají kluby napříč první ligou finanční ztráty. A čím déle to trvá, tím víc se díry v rozpočtech prohlubují.

Proto už se usnesla jablonecká i mladoboleslavská kabina, že vyjde vstříc vedení klubu. Hráči v těchto klubech budou brát míň, Středočeši konkrétně o dvacet procent po dobu příštích šesti měsíců.

Podobná opatření se chystají i v Opavě nebo ve Zlíně, ekonomicky nejsilnější kluby v Česku ale zatím nic podobného neplánují.

Aspoň zatím.

„Žádný takový krok jsme neučinili, s hráči na tohle téma jednání neprobíhají,“ říká Ondřej Kasík, ředitel komunikace Sparty. V praxi to má být tak, že na Letné hráči stále pobírají základní mzdu, samozřejmě bez výkonnostních bonusů. Klub by nejspíš nesáhl ke škrtům ani v případě, že by se fotbalová pauza víc a víc protahovala.

„Celou situaci pozorně sledujeme. Díváme se i na prognózy vývoje pandemie COVID-19 a jak to řeší v jednotlivých evropských ligách. Je zjevné, že koronavirus a aktuální události omezí klubové plány v oblasti rozvoje a budeme šetřit,“ přidává se tiskový mluvčí Slavie Michal Býček. „Sešívaní“ by nejspíš než snižování platů řešili dřív to, jak zlevnit celkový provoz klubu.

Nejblíže k tomu mají na západě Čech.

„Situace není jednoduchá a postupně se otázkou výplat a vůbec financováním budou zabývat všechny fotbalové kluby napříč celou Evropou. U nás ve Viktorii se o tomto tématu budeme samozřejmě také v následujících dnech bavit a hledat určité varianty, v tuto chvíli žádné konkrétní řešení není na stole,“ říká generální manažer Viktorie Adolf Šádek.

„Stále všichni pevně věříme a doufáme, že se liga v určitém časovém horizontu znovu rozběhne. V opačném případě by situace byla pro všechny ještě vážnější,“ varuje Šádek před prohlubováním finančních problémů.