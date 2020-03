Neznámí hrdinové ligy: vítězný střelec, zlínský Ironman i tichošlápek | iSport.cz

Přesto se šikovný záložník probil do nejvyšší tuzemské soutěže a ukazuje v ní svůj potenciál. V lize vstřelil v této sezoně čtyři branky a všechny byly vítězné. Naposledy to odskákala Slavia, proti které se 22letý středopolař trefil po 28 vteřinách na hřišti.

Už dávno mohl vybíhat nejslavnější schody v Americe. Jenže zimní přestup do Philadelphie Union (kde působil i Bořek Dočkal) mu nevyšel. Patnáct milionů se Klokanům zdálo málo. O jeho talentu se ví již delší dobu. V mládí si jej na testy dvakrát pozvala i Borussia Dortmund. Ani jednou to nevyšlo.

Vilém Fendrich (Opava)

Opava - Mladá Boleslav: Další neskutečný Fendrichův zákrok! Vytáhl se proti Komličenkově hlavičce

Do nového roku stejně jako celá Opava nevkročil zrovna ideálně, nicméně na podzim patřil 29letý brankář k nejlepším v lize. A to i přesto, že obdržel druhý nejvyšší počet branek. Gólman Slezanů má nejvyšší počet zásahů a 74% úspěšnost. Zřejmě nejvíc se blýskl při sérii tří vychytaných nul v řadě. „Beru jako takovou dobrou šňůru, že se mi daří. Jsem za to rád, je to pro mě motivace do další práce,“ těšilo ho. Gól mu na podzim nevstřelily České Budějovice, Příbram (2x), Mladá Boleslav a Baník.

Pozice brankář

Zápasy 20

Minuty 1 800

Inkasované góly 33

Čistá konta 5

Zásahy 92 (74 % úspěšnost)

Přihrávky 646 (84 %)