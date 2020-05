Hrát je naše povinnost, říká šéf Boleslavi. Promluvil i o tlaku na kluby | iSport.cz

Jeho postoj je dlouho jasný: mladoboleslavský šéf Josef Dufek vůbec nepochybuje o tom, že má smysl restartovat zaseknutou sezonu. „Kdybychom nezačali, bylo by to pro fotbal zkázonosné,“ říká před úterním setkáním všech profesionálních klubů sdružených v Ligové fotbalové asociaci, které definitivně rozhodne co a jak. V rozhovoru pro server iSport.cz hovoří i o snahách odpůrců ovlivnit jiné kluby. „Vím, kterých se to týkalo,“ říká.

Nakolik jste přesvědčen o tom, že by se měla liga zase rozjet?

„Beru to jako samozřejmou povinnost. Vrátit se na hřiště má smysl. Staneme se jedním z velkých sportů, který se bude moci prezentovat. Myslím si, že je to i důležitý signál partnerům a sponzorům, kteří nám přinášejí finance. Největší ranou by byla nechuť hrát, podle mě jsme povinni začít i za omezených okolností. A jsem rád, že jsme zajedno napříč celým klubem. Když jsem mluvil s trenérem, s jakýmkoli hráčem, členy realizačního týmu, ale i funkcionáři, kolegy, partnery, všichni chtějí hrát a těší se na zápasy. Kdybychom nezačali, bylo by to pro fotbal zkázonosné.“

Všechny kluby si to evidentně donedávna nemyslely či nemyslí.

„Samozřejmě některé kluby jsou v tabulce v horší situaci, ale když budeme takhle koukat na fotbal, jsme ´mrtví´ dopředu. Nehrát, to by byla mimořádně špatná zpráva pro partnery daného klubu, ale i pro celou veřejnost. Jestli takhle někdo přemýšlí, tak je to sebevražedné.“

Jak vážně názor na dohrání sezony, o němž budete hlasovat, kluby rozděluje? A jak se díváte na motivaci odpůrců?

„Jestli to ligu rozděluje, tak z mého pohledu jen kvůli nějakým zištným důvodům. Vidím v tom účelovost a pragmatičnost vzhledem k tomu, na jakém místě se kluby aktuálně nacházejí. Neměl jsem detailní jednání se šéfy klubů ani seshora, ani zespod tabulky, jde o můj pocit z toho, co si přečtu, slyším. Ti lidé pak ale nemohou mít rádi fotbal nebo ho dělají z jiných důvodů. Na jedné straně je člověk chce lehce pochopit, na druhé si opravdu musejí uvědomit, že nedostávají peníze jenom od partnerů a sponzorů, ale i od měst, krajů a tak dále. Proto by si měli někteří jednotlivci uvědomit, pro co zvednou ruku. Pochopitelně hlasují sami za sebe. Ale kdyby to dopadlo negativně, celkově nebudeme vnímáni jako správní lidé na správném místě. Nevztahujme při tom všechno jen na ligu, vychováváme mládež, na kterou dostáváme ze zdrojů, o kterých mluvím, hodně peněz. Nemluvě o tom, jak se na nás budou dívat rodiče, jestli nás nebudou mít za vypočítavé lidi.“

Berete nicméně nějaké námitky proti startu vážně, v první řadě zdravotní riziko?

„Nechci to nijak podceňovat, ale u nás za úmrtím stály jiné vážné nemoci a indispozice, k nimž se koronavirus přidal. Určitě je potřeba mít všechny zdravotní aspekty pod kontrolou, provádět testy. Ale nejhorší by bylo nezačít vůbec. I když nakonec můžeme odehrát tři kola, pět nebo jedenáct. Jednou jsme si schválili nějaký model soutěže a ten se musíme pokusit dodržet, jak jen to trochu bude možné. Dostáváme postupně šanci a musíme ji využít. Samozřejmě se situace může zhoršit, může přijít druhá třetí vlna koronaviru, ale kdybychom takhle měli přemýšlet už teď, tak je to jen alibismus. Jestli člověk přemýšlí negativně už od začátku, ve fotbale by ani neměl působit.“

Majitel Baníku Václav Brabec vidí problém v nákladnosti testů na koronavirus. Co vy?

„Nedokážu ohodnotit ceny testů, nemám přehled, takže se mi těžko odpovídá. Jedno souvisí s druhým: je třeba zvolit nějaký rozumný mód. A spolupodílet by se na tom měli všichni, i hráči. Největší peníze jim teď leží na hřišti a všechno pořád nemůže být jen na klubech. Mimochodem, od zástupců hráčských organizací mi chybí alespoň minimální aktivita, oni by přece nás majitele neměli atakovat, že existují spory typu Martin Hašek versus Sparta, ale měli by přesvědčovat, aby se udělalo vše pro to, aby fotbalisté hráli. Vždyť jim jde o výplaty! Místo toho jsou zalezlí.“

Může hrát v dosavadních úvahách některých klubů roli i kalkul, že přijdou o diváckou podporu, která jim může hodně pomoct?

„Nepochybně. Naprosto souhlasím se záložníkem Bohemians Josefem Jindřiškem, že zápas dostane úplně jiný náboj, rámec. Pro někoho byla podpora fanoušků v domácích, ale i venkovních utkáních velkou výhodou, obrovskou pomocí, i díky tomu byli silní. Jako Slavia, Baník, Sparta nebo Plzeň. Myslím, že některé kluby, které hrát nechtějí, z toho mají i strach – z toho, že fanoušky v zádech mít nebudou. Budou jim hodně chybět. Jsou skutečně dvanáctým hráčem, někteří soupeři s tím mohou mít problém. Utkání se najednou dostanou do polohy ´polopřátelských´ zápasů. Na velkých stadionech bude komorní atmosféra, na pětitisícovém stadionu jako u nás nebo v Karviné, bude přítomnost alespoň stovek lidí znát. V takovém Edenu nebo na Letné to bude odlišné.“

A jste pro dohrání i přesto, že absence fanoušků nebo jejich minimální počet fotbalu uškodí?

„Fotbal bez fanoušků se mi taky nelíbí. Ale myslím, že kluby jim tím, že budou hrát, taky udělají radost. Že i oni budou kvitovat fakt, že zápasy uvidí na obrazovkách a bude se zase něco dít. Řekl bych, že retra v televizi už si lidé za dva měsíce užili dost… Navíc už se dostáváme ze sto aktérů daného utkání na pět set. A třeba za čtrnáct dní to bude ještě lepší.“

Moravské kluby se před hlasováním sešly, jak se na to díváte?

„Nechápu, proč se scházet, že něco nejde, když to jde. U některých funkcionářů mě nepřekvapuje, že takhle pořád jednají, ale možná by se víc než zákulisním věcem nebo schovávání se za fanoušky měli víc věnovat sportovnímu rozvoji.“

Snažil se vás někdo přesvědčit, jak máte hlasovat? Ať už pro, nebo proti?

„S čistým svědomím musím říct, že opravdu ne. S pár jednotlivci jsme dohrání konzultovali, ale spíš z pohledu postupného uvolňování opatření, toho, jak postupovat, kdyby se objevil u nějakého hráče pozitivní test, jestli jezdit dvěma autobusy jako v bundeslize a podobně. Očekáváme, že nám Ligová fotbalová asociace v úterý vše detailně vysvětlí. Na mě osobně nikdo žádný tlak nevyvíjel. Ale v našem případě je to opravdu jednoduché, protože jsme od začátku říkali, ať už jsem to byl já, nebo trenér Weber, že se těšíme, až opatření pominou.“

Máte informace o tom, že by se pokus o ovlivnění děl v jiných klubech?

„Něco jsem o tom slyšel, ve smyslu hlasovat proti. A ani si nemyslím, že by to bylo v duchu jedna paní povídala, něco reálně proběhlo. Doneslo se ke mně i to, kterých klubů se to týkalo, ale nemohu se pod to podepsat, šlo to opravdu mimo nás. Slyšel jsem argumenty, proč by nemělo jít ligu dohrát, a abych se přiznal, byl jsem z toho trochu zděšený. Ale jak jsem řekl, my jsme v Boleslavi pozitivně naladění. Od první chvíle jsem byl optimista, na rozdíl od některých pesimistů, kteří říkali, že se liga nerozjede. Teď jsme od toho kousíček a pevně věřím, že to dotáhneme.“

Jak tedy odhadujete výsledek hlasování?

„Myslím, že rozdělení překonáme. Jsem přesvědčen o tom, že drtivá většina klubů to cítí jako my a že se bude hrát. Představitelé klubů, které hrát nechtějí, si to musí vyřešit se svým svědomím a před svým okolím.“

Bude se rovněž volit vedení LFA. Očekáváte změny, budete nějaké iniciovat?

„Myslím, že k velkým změnám nedojde. Zvenčí takovou potřebu nevidím, nevnímám, že by někdo vyvíjel mimořádný tlak – tedy až na jednoho dva jednotlivce, kteří mě i kvůli hlasům kontaktovali. Něco se obvykle děje stylem last minute až na místě, ale mám trošku dojem, že nám chybí noví kvalitní kandidáti. Tedy znám některé, kteří by to rádi dělali, ale ti jsou totálně nepřijatelní téměř pro všechny. Spíš hledají uplatnění ve fotbalovém prostředí, protože všude je takzvaně obsazeno.“