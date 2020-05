Klíčové grémium je tady. Kluby žádají informace, LFA dodělává manuál | iSport.cz

Plno klubů oslovených Sportem opakuje: hrajme, ale za jasně stanovených podmínek. Nejčastěji se omílá četnost testování hráčů, pak co se stane, nakazí-li se někdo, jak dlouhá má být případná karanténa...

Proto přišli v pondělí dopoledne na ministerstvo zdravotnictví zástupci Ligové fotbalové asociace – její předseda Dušan Svoboda, výkonný ředitel Tomáš Bárta a právník Jan Rotta – aby nevyjasněné otázky dotáhli k odpovědím. A mohli pak na grémiu uspokojit některé kluby.

„Hodně věcí jsme si řekli, ale všechno jsme nevyřešili. Něco musíme znovu vytvořit, něco oni chtějí doplnit,“ řekl pro Sport Tomáš Bárta. „Zůstává to prostě neuzavřené,“ doplnil.

Nechtěl být konkrétní, nicméně Sportu se podařilo dostat k upravenému dokumentu, který LFA rozeslala na kluby a který popisuje hygienická opatření, jimiž se mají jejich jednotliví členové řídit. Spis vychází z toho, že fotbal sám o sobě nepředstavuje vysoké riziko nákazy.

„Řekl bych, že vedení LFA bude mít v ruce opravdu konkrétní postupy, které může klubům na grémiu předložit. Můj názor je, že epidemiologická situace v zemi nahrává tomu, aby se hrálo. Mělo by se to rozhodně aspoň zkusit, samozřejmě platí, že nikdo nikdy nezaručí, že se soutěž dohraje,“ řekl na dotaz Sportu Rastislav Maďar, šéf pracovní skupiny pro uvolňování karantény na ministerstvu zdravotnictví.

Dokument konkrétně zachycuje novou termínovou listinu pro první a druhou ligu včetně dokončení domácího poháru. Začít se má už v sobotu 23. května dohrávkou 23. kola FORTUNA:LIGY Teplice-Liberec, konec je plánován na 14. červenec barážovou odvetou o první ligu.

Dál se v něm objevují detaily o počtu přítomných osob na jednotlivých zápasech, chování hráčů při příjezdu na stadion, při rozcvičce, v kabinách...

Spis ovšem neobsahuje konkrétnější popis testování. „Tam jsme zatím učinili jakýsi kompromis. Testy by proběhly plošně před novým začátkem soutěže pomocí metody PCR, nikoliv rychlotesty. Každý člen klubu by byl otestován dvakrát, pokud vyjde pokaždé negativní výsledek, nic nebrání rozehrát ligu. Další kolečko testů by se uskutečnilo po konci základní části a před začátkem nadstavby,“ popisuje přibližný návrh Maďar.

S touto finanční zátěží by přitom měly pomoct peníze od majitele Sparty Daniela Křetínského a Petra Kellnera, vlastníka jednoho z hlavních partnerů ligy O2.

„V kontextu toho jsme již vstoupili do jednání s LFA a nabídli participaci a pomoc se zajištěním potřebných zdrojů,“ přidal se ústy svého ředitele Davida Vaňka i generální partner Fortuna.

„V úterý budeme za Baník hlasovat pro dohrání, ale chceme dopředu vědět, za jakých podmínek. Pakliže bych měl utratit několik milionů za testy, tak do toho se mi moc nechce,“ upozorňuje majitel Baníku Václav Brabec, podle něhož jeden test stojí zhruba tři tisíce korun.

Kvůli tomu a zřejmě i kvůli případné délce karantény proběhne v úterý dopoledne ještě jedna schůzka mezi zástupci LFA a ministerstvem. „Karanténa nemůže být kratší než čtrnáct dní, je to podle délky inkubační doby,“ vyvrací Maďar možné jednání o jejím zkrácení.

Ani v případě nakaženého jedince nelze napevno říct, že bude oddělen od týmu jen on a zbytek týmu pojede dál. „Nastoupilo by hygienické šetření, které by zjišťovalo blízké kontakty a na koho by musela být uvalena karanténa taky,“ říká Maďar.

Ostatně tohle může některé týmy odrazovat od dohrávání soutěže, Sport proto oslovil kluby první ligy. Negativní postoj se na grémiu předpokládá třeba u Příbrami, Zlína a Karviné, zatímco Viktoria Plzeň, Sigma Olomouc a Slovan Liberec by měly zvednout ruku pro, byť se v anketě odmítly vyjádřit. Už dřív ale od nich šla stanoviska, že mají zájem ligu znovu rozehrát.

Pro je napevno celkem sedm týmů. Aby prodloužení ročníku prošlo, musí se pro něj ale vyslovit alespoň dvě třetiny z celého grémia, do něhož spadá i druhá liga. Ta je podle informací Sportu v drtivé většině pro dohrávání.