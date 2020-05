Výprask Olomouce? Za dva týdny to bude dobrý, slíbil Juliš. Řeší setrvání | iSport.cz

První přípravný zápas po dvouměsíční „karanténní“ pauze už mají za sebou už i olomoučtí fotbalisté, možná by na něj však nejraději zapomněli. Na půdě druholigového Prostějova totiž schytali výprask 0:4. Dlouhá přestávka byla znát i na těch, co na začátku jara chytili výbornou formu. Třeba na útočníkovi Lukáši Julišovi, jenž spálil dvě gólové šance. Host ze Sparty však zůstává pozitivní a se Sigmou již řeší prodloužení angažmá i na červenec. „Chci tady pokračovat,“ řekl 25letý sympaťák v rozhovoru pro iSport.cz.

Konečně soupeř, dvě jedenáctky, parádní hřiště... Tak jaké to bylo?

„Těšili jsme, ale výsledek nic moc. Na druhou stranu – byl to jen přátelák, do ligy zbývá čtrnáct dní, myslím si, že to bude dobrý.“

Může to být ta pověstná facka, která přijde v přípravě, ale v soutěži už to bude klapat?

„Já zažil i to, že jsme prohrávali všechno v přípravě a pak jsme prohrávali i v lize, takže doufám, že teď to bude naopak. (úsměv) Byl to jen jeden zápas, navíc Prostějov hrál dobře. Nikdy jsem je neviděl, ale překvapili mě, věřili si, šlo jim to.“

Odskakovaly vám balony?

„No, první přihrávku jsem hned zkazil támhle někde na prostředku. Jinak jsem měl dvě jasné šance, které jsem nedal. Výsledek mohl být lepší, třeba bychom to i stihli zremizovat. Ale svět se nezboří, jedeme dál.“

Přišlo mi, že před pauzou byste takové gólovky proměnil...

„Doufám, že za dva týdny už to zase budu uklízet. Mojma (Chytil) to tam pak za mě dvakrát dorážel, ale ani on nebyl úspěšný.“

Jak jste vzali verdikt, že liga se znovu rozjede?

„Čekali jsme to, v podstatě jste o tom už tak týden psali, takže já osobně jsem se ani nebál, že by se to stoplo. Spíš šlo o to, aby se nastavila pravidla. Jsem rád. Nejistota byla blbá, nevěděli jsme, na kdy se máme chystat. Nebo jsme netušili, co by se stalo, kdyby jeden onemocněl. Teď už je to dané, jen se dobře připravit a načasovat formu.“

Kolik času potřebuje fotbalista, aby se dostal do optimální pohody?

„Já jsem zvyklý vracet se po ročních zraněních... Takže snad nebude problém, už docela dlouho trénujeme po skupinách, ty poslední tréninky už byly fotbalové, takže by to mělo být v pohodě.“

Soupeř byl všude o krok dřív, neměli jste těžké nohy?

„Nevím, jestli všichni, já trochu jo. Hráli jsme jeden modelový zápas, ale furt to není ono. Ale máte pravdu, že tohle bylo hrozné tempo v tom smyslu, že tam bylo moc ztrát a hra se přelévala nahoru dolů. Oni měli deset brejků, my jsme pak taky mohli dát pět gólů, takže taková přestřelka to v lize nebude. Tam už to bude víc taktické, bohužel bez lidí. Aspoň to však bude dávat televize a my furt máme o co hrát.“

Vám končí hostování posledního června, budete řešit setrvání v Sigmě až do konce ročníku, když se liga protáhne?

„Už jsme se o tom bavili, je to na domluvě mezi klubem a hráčem. Já tady chci pokračovat, doufám, že Sigma mě taky bude chtít. Za Spartu bych stejně teď nemohl hrát, i když kluci se mi smáli, že by to mohlo vyjít tak, že bych za Spartu hrál třeba finále poháru proti Olomouci.“ (smích)