Slavia a koronavirus: FORTUNA:LIGA má další pozitivní test | iSport.cz

Jeden případ koronaviru ve fotbalové FORTUNA:LIZE se objevil o víkendu v Mladé Boleslavi , druhý pozitivní test má aktuálně mistrovská Slavia. Má jít o jednoho z mladých hráčů. Příslušná hygienická stanice nyní případ začne šetřit. Pokud spolu hráči jen trénovali, nejspíš půjde do karantény stejně jako v případě Mladé Boleslavi jen nakažený fotbalista. Podle šéfa představenstva Jaroslava Tvrdíka klub zůstane do čtvrtka v karanténě, zrušen byl také úterní přípravný zápas s Jihlavou.

Před minulým víkendem spustila Ligová fotbalová asociace plošné testování metodou PCR, kterou projdou postupně všechny kluby první a druhé nejvyšší soutěže.

Během pondělí LFA vydala zprávu, že první případ nákazy koronavirem se objevil v Mladé Boleslavi, teď se přišlo na dalšího pozitivně testovaného – mladíka ze Slavie.

„Jeden z hráčů Slavie má pozitivní test na koronavirus. Klub ruší dnešní přípravný zápas a vyčká na další pokyny hygienické služby,“ napsal na Twitteru Jaroslav Tvrdík.

Shodou okolností spolu Mladá Boleslav a Slavia mají hrát příští úterý.

U českého mistra by se tedy nyní stejně jako ve středočeském klubu mělo rozjet epidemiologické šetření v kompetenci příslušné krajské hygienické stanice. Ta následně rozhodne o tom, zda zůstane v karanténě jen nakažený hráč (jako v případě Mladé Boleslavi), nebo bude nutné ji rozšířit.

„Naše opatření budou vycházet z toho, jaká byla míra kontaktu jednotlivých hráčů mezi sebou. To v současné době zjišťujeme,“ řekla agentuře ČTK ředitelka pražské hygienické stanice Zdeňka Jágrová. „Pokud spolu jen trénovali venku, tak ta opatření nebudou zásadní,“ naznačila ještě.

Slavia nicméně zrušila plánovaný úterní přípravný zápas s Jihlavou a Jaroslav Tvrdík pak oznámil, že klub čeká do čtvrtka karanténa. V pátek první konotrolní test, další budou následovat. Pokud bude testování negativní, klub chce v úterý proti Boleslavi hrát.

První vlnou testování prošlo v první a druhé lize celkem okolo 1500 lidí. Kromě hráčů širšího kádru jde také o realizační týmy a další pracovníky klubů. Z celkem 1 442 testů byly pozitivní jen dva.

Pokud by šlo jen o jednotky nakažených a šetření hygieniků by prokázala, že kluby dodržely přijatá hygienická opatření, nadále by nic nebránilo restartu ligové sezony.

Ta má začít sobotní dohrávkou Teplice - Liberec, celé kolo je pak na programu příští týden v úterý a ve středu.