Mladá Boleslav - Slavia online. Zvládne lídr tabulky restart ligy? (video) | iSport.cz

Fotbalisté pražské Slavie, vedoucího týmu FORTUNA:LIGY, dnes v rámci 25. kola zajíždějí do Mladé Boleslavi. Týmy se po nucené pauze způsobené pandemií COVID-19 vracejí do zápasového zápřahu. Středočeši sehráli před restartem nejvyšší soutěže dva přípravné duely s Bohemians, to Slavia si vystačila sama a s žádným protivníkem se od pražského derby hraného 8. března neutkala. Podzimní vzájemné střetnutí skončilo výhrou „sešívaných“ 1:0, ačkoliv byla Boleslav blízko srovnání, ale Muris Mešanovič neproměnil v nastavení druhé půle penaltu. Jak dopadne souboj tentokrát? VIDEA klíčových momentů a ONLINE přenos zápasu sledujte od 20 hodin na iSport.cz.