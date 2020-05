Smola chválil střelce Jánoše: Má v noze granát. Nečekal, že bude hrát | iSport.cz

Nečekaně nastoupil v základu Baníku. Na restartu jarní sezony měl být Tomáš Smola (31) až útočníkem číslo tři. Hned ve druhém duelu ve Zlíně ale dostal šanci od první minuty na úkor Nemanji Kuzmanoviče i Ondřeje Šašinky. Na hrotu se rval, vydal se ze sil. Z remízy radost neměl. „Je to pro nás velká ztráta,“ tvrdil Smola.

Jak nesete remízu 1:1 ve Zlíně?

„Celý zápas jsme vedli a v 90. minutě jsme z ničeho dostali gól. To samozřejmě mrzí.“

Čekal jste, že budete v základu?

„Po pravdě jsem si myslel, že teď ještě nenastoupím. Ve čtvrtek jsme ale měli taktický trénink a trenér mi sdělil, že se mám připravit.“

Chtěl jste se na hřišti pohybovat kolem stopera Dominika Simerského, bývalého spoluhráče z Opavy?

„Spíš nemám rád, když se znám se stopery. Je to nevýhoda pro oba. Známe se. Nějak jsem ale nepřemýšlel, že je vedle mě Sim. Ale měl jsem určitě na paměti, že umí podporovat útok. Při standardních situacích je nebezpečný, o to víc jsem si ho hlídal. Vím, jakou má kvalitu při zakončení.“

Líbil se vám Jánošův gól z dálky?

„Jány má v noze granát. Krásně to trefil. Pak měl krásnou střelu Fleiši (Jiří Fleišman), to Dosty vytáhl. Hrubas (Robert Hrubý) měl šanci hlavou. Kdybychom dali na 2:0, asi bychom ten zápas zvládli.“

Střídal jste kvůli křečím?

„Nevím, jestli šlo o křeče. Možná mě píchlo v zaďáku. Teď to vypadá, že mě spíš trošku tahá sval. Uvidím zítra.“

Jak vnímáte vaši pozici v týmu? V útoku máte ostrou konkurenci v Kuzmanovičovi, Barošovi a Šašinkovi.

„Nijak. Zezačátku dostal šanci Šáša (Ondřej Šašinka). Hrál dobře a nebyl důvod do toho sahat. Byl jsem připravený do zápasu naskočit a pomoct týmu. To samé jsem i teď.“

Zobrazit online přenos VIDEO z utkání ZDE Góly Domácí: 90. Džafić Hosté: 5. Jánoš Sestavy Domácí: S. Dostál – Cedidla (75. Matejov), P. Buchta, Simerský, Jiráček (C) – Fantiš (46. Džafić), Hlinka, Conde (77. Martínez García), Čanturišvili (68. D. Ikaunieks) – Janetzký (46. Jawo), Poznar. Hosté: Laštůvka – J. Pokorný, Svozil, Stronati – Fillo, Jánoš, R. Hrubý (73. O. Šašinka), Jirásek (88. Procházka), Fleišman (C) – de Azevedo (55. Reiter), Smola (73. Baroš). Náhradníci Domácí: Rakovan, Jawo, Džafić, Matejov, Ikaunieks, Martínez García, Bačo Hosté: Budinský, Kuzmanović, Kaloč, Procházka, Baroš, Šašinka, Reiter Karty Domácí: Cedidla, Janetzký, Poznar, Conde, Martínez García Hosté: Fillo, Fleišman, Stronati Rozhodčí Machálek – Lakomý, Dohnálek Stadion Stadion Letná, Zlín

