Démon Čermák zničil Boleslav: Nechtěli jsme polevit jako v poháru | iSport.cz

Spravil jste si chuť po zápase na Spartě, kde se vám nepodařilo skórovat?

„Je to tak. Měl jsem na Letné dvě velké šance, které jsem bohužel neproměnil. Jsem rád, že tentokrát tam padly tři góly.“

Odehrál jste nejlepší zápas kariéry?

„Takový hattrick těžko zopakuju, moc jsem jich v životě nedal. Jsem opravdu šťastný.“

Navíc se vám povedlo zakončení pravou, levou i hlavou…

„Je v tom trošku štěstí. První gól pravou ani nevím, jak do brány prošel, tečoval to tam hráč nebo gólman, byla to taková šmudla. Pak mi to Kaji (Joel Kayamba) dobře připravil na levou, zakončoval jsem v takovém poloskluzu. Také centr na hlavu od Bogyho (Jean-David Beauguel) byl krásný.“

Těší vás, že jste nepolevili ani za jasného vedení?

„Říkali jsme si, že nechceme opakovat zápas v poháru, kdy jsme vedli o čtyři góly a pak dostali na 4:2. Chtěli jsme pořád šlapat a nastřílet co nejvíc gólů. Nakonec jsme jich dali sedm, s tím jsem spokojený.“

Mrzí vás, že jste góly nemohl oslavit s fanoušky?

„Teď na to úplně nemyslím, ale kdyby na tribuně byli fanoušci, atmosféra by byla o dost příjemnější."

Nebylo vám Boleslavských líto, když jste jim dali sedm branek?

„Asi jsme je zastihli ve špatném rozpoložení, možná je zaskočili tím, že jsme dali rychle góly a nepustili je moc dohry. Ale hrálo se nám dobře a je to vidět na výsledku.“

Dokážete hrát ještě lépe?

„Dneska se nám opravdu dařilo. Na Spartě jsme nepředvedli takový stoprocentní výkon, jsme rádi, že jsme to tentkorát měli pod kontrolou a hrálo se nám dobře.“

Vyhovuje vám spolupráce s Lukášem Kalvachem a Pavlem Buchou uprostřed zálohy?

„Už jsme společně odehráli víc zápasů, dobře tam rotujeme. Snad to bude takhle dál pokračovat.“

