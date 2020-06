Gól Slavie byl neregulérní, měla kopat penaltu. Jak viděli situaci sudí? | iSport.cz

Slavia v úterý večer bušila do obětavě hrající Příbrami, ale ne a ne se prosadit. Gólový direkt ze strany favorita přišel až osm minut před koncem. Problémem je, že neregulérním způsobem.

Co se stalo? Slávistický obránce David Zima šel v 82. minutě do souboje se Soufianem Dramém, jejich ruce byly zaklíněné v sobě a od Zimovy pěsti se míč odrazil k Petaru Musovi, který ho poslal do sítě. Bylo to porušení pravidel, protože ke vstřelení branky si útočící mužstvo nemůže žádným způsobem pomoci rukou.

„Když padne branka bezprostředně po hraní rukou, tak se neposuzuje, jestli byla ruka úmyslná, nebo ne. Gól by neměl platit,“ přikyvuje Jiří Kureš, předseda Pravidlové komise FAČR. „Nesmí být dosaženo žádné branky poté, co některý z útočících zahraje rukou. Byť by to bylo nezaviněně a nechtěně. Pokud útočící fotbalista jakýmkoli zásahem paže získá výhodu, tzn. dostane se do brankové příležitosti nebo ji vytvoří, hra musí být přerušena,“ říká zmíněné pravidlo.

U Litavky ale branka platila, a to navzdory tomu, že na utkání dohlížel videorozhodčí. Hlavní sudí Ondřej Pechanec měl na situaci docela dobrý výhled. Co postřehl?. „Ze své pozice jsem viděl těsný osobní souboj domácího Dramého a hostujícího Zimy. Ačkoliv jsem byl od tohoto souboje vzdálen asi pět metrů, a tak jsem měl dobré postavení, nebyl jsem schopen ve zlomku vteřiny posoudit, jestli Zima rukou zahrál, nebo ne. Můj první dojem byl, že se míč odrazil od prsou bránícího hráče, a podle svého nejlepšího přesvědčení jsem rozhodl,“ popisuje Pechanec pro Sport.

Příbram - Slavia: Stanciu odstaven Soldátem ve vápně, penalta se ale nepíská Premium Video patří k placenému obsahu iSportu Již mám předplatné - přihlásit se Vybrat předplatné

„V reálu jsem pochybnosti neměl, ale následné protesty domácích hráčů jsem samozřejmě vnímal. Situaci, předcházející brance, vzápětí standardně a dle protokolu přezkoumal VAR, který mi potvrdil regulérnost dosažené branky,“ dodává hlavní arbitr úterního střetnutí v Příbrami.

U videa seděl jeho kolega Jan Machálek. Proč nezasáhl on? „Gólové situaci předcházel penaltový zákrok, kdy, tuším, Slepička podrazil Provoda. Ten jsme začali okamžitě přezkoumávat. Když jsme tento moment analyzovali, padla branka, tudíž jsme pana Pechance už kvůli tomu nevolali. Gól jsme taky přezkoumali, ale naší lehkovážností a nekoncentrovaností jsme tuto situaci nevyhodnotili pořádně a ruku jsme přehlédli. Mrzí nás to,“ vysvětluje Machálek.

Zpětně vidí, že gól neměl platit. „Zavolal bych hlavního rozhodčího a řekl bych mu, aby branku z důvodu ruky zrušil, ale doporučil bych mu přezkoumání situace, která gólu předcházela. Pak by Slavia s největší pravděpodobností kopala penaltu,“ říká Machálek.

Ano, na začátku akce, která vedla ke gólu, pronikal do příbramské šestnáctky Lukáš Provod, ale zaškobrtnul o nohu Miroslava Slepičky. Byl to faul. „Z mého pozičního postavení na hřišti jsem situaci vyhodnotil tak, že k určitému kontaktu mezi oběma hráči došlo. Vyhodnotil jsem jej však jako minimální, tedy že se o pokutový kop nejedná. Po zpětném zhlédnutí záznamu, který jsem viděl po utkání, uznávám, že měl být pokutový kop nařízen,“ líčí Pechanec.

Postup sudích byl však ve finále správný – nechali akci dokončit a pak ji vyhodnocovali. Jen měl přijít jiný závěr, tedy odvolání gólu a nařízení penalty pro Slavii.

Červenobílí se dožadovali pokutového kopu ještě v 72. minutě, kdy Karel Soldát odstrčil Nicolae Stancia. „O této situaci jsem měl dobrý přehled a byl si jist, že se jednalo o tvrdý, ale férový souboj tělo na tělo. Byl jsem okamžitě rozhodnutý, že se o pokutový kop nejedná,“ komentuje to Pechanec. „Tuto situaci jsme také vyhodnocovali, ale rozhodčí nám ji správně popsal. Byl to souboj dvou hráčů, neměli jsme zjevný důkaz, že by došlo k porušení pravidel,“ připojuje Machálek.

Příbram - Slavia: Musa prorazil beton! 1:0 pro sešívané, pomohl Zima rukou?