Pulkrab: V Kabině byl vítr, pak to mělo koule. Ale Sparta mu uteče | iSport.cz

Jaký to pro vás byl zápas?

„Asi všichni viděli, že se nám utkání moc nepovedlo, hráli jsme jinak než v prvních dvou zápasech, bylo to takové ustrašené, ani jsme nehráli, co jsme si řekli. Měli jsme velké štěstí, že jsme to v prvním poločase přežili bez inkasovaného gólu. Byl vítr v kabině, do druhé půle jsme nastoupili víc rvaví. Pořád to nebylo moc dobré, ale už to mělo koule. A nakonec to tam spadlo. Opava měla tyčku, to nás probralo, a pak to vzadu kluci zvládli a strach už jsem neměl.“

Po koronavirové pauze jste se vrátil v dobré ofenzivní formě. Dva zápasy, dva góly a k tomu přihrávka na gól. Cítíte se po zranění líp?

„Jo, cítím se dobře. Teď nám to funguje jako týmu, z čehož těžíme všichni útoční hráči. Opíráme se o pevnou defenzivu a my z toho vpředu těžíme. Docela si rozumíme, z toho plynou i moje body. Já se cítím dobře, body útočníkovi pro hlavu pomůžou.“

Bohemians vyhráli čtyřikrát za sebou, jak se připravit na Spartu?

„Je potřeba se vrátit ke klidu, co jsme měli. A nebát se hrát. Domácí prostředí nám může pomoct. A určitě nehrát tak jako dneska.“

Vy proti Spartě hrát nemůžete, protože jste v Bohemians z pražského klubu na hostování. Mrzí vás to?

„Já už to zažil v Liberci víckrát, beru to tak, jak je. Domluva je daná od podpisu smlouvy, všichni s tím počítají od začátku, tak mě to nevzrušuje.“

Budete vypisovat motivaci na mateřský klub?

„Asi bych měl. Porazit Spartu je sama o sobě motivace, ale asi nějaká proběhne.“

