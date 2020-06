Guľa a sedmá výhra Plzně: Zasloužené! Kayamba není ani na hraně potenciálu | iSport.cz

Vyhráli jste i na Baníku, na jaře už posedmé.

„Ano, myslím, že to bylo zasloužené vítězství proti nepříjemnému a velmi dobře organizovanému soupeři. Museli jsme ukázat velké odhodlání a týmovou práci, jak v defenzivě, tak v ofenzivě. Zápas jsme ale měli z velké části pod kontrolou, byť Baník byl nepříjemný a občas hrozil. Nám pomohl druhý gól a také střídající hráči. Kluci jsou ve velmi dobré sportovní formě, týmový výkon nám přinesl zasloužené vítězství. Oceňuji ale i soupeře.“

V základní sestavě jste učinil jednu zásadní změnu, místo Jean-Davida Beauguela jste od začátku vyslal do hry Tomáše Chorého. Proč?

„Roli v tom hrály dvě podstatné složky: David nebyl zdravotně úplně v topu, zároveň Tomáš měl velmi dobrý vstup do minulého zápasu s Mladou Boleslaví. Navíc jsme čekali, že se budou otevírat prostory na delší běžecké úseky, proto jsme na hřišti potřebovali pohybově stoprocentního chlapa. O složení základní sestavy rozhodly tyto mikrodetaily - stav Bogyho a slušná forma Tomáše. Ukázalo se, že to byl dobrý tah.“

V jeden moment hrozilo, že Aleš Čermák obdrží čtvrtou žlutou kartu a nuceně vynechá zápas na Slavii. Nakonec se nad ním sudí Hrubeš slitoval. Ulevilo se vám?

„Nějaké riziko podstoupit musíte, bez toho to nejde. Ve středové formaci máme nesmírně kvalitní hráče, a tím pádem je možnost se leknout, a konkrétně Aleše nenasadit. Ale takto jsem neuvažoval. A ani v zápase jsem se čtvrté karty neobával. Jsem rád, že kluci jsou i v kontaktech natolik inteligentní, že si to pohlídali. A kdyby náhodou Aleš kartu dostal, samozřejmě by to byla komplikace, nicméně jsem přesvědčený, že s Hořavou, Díazem nebo Hercem bychom díru vykryli. Proto jsme mohli jít do rizika. Potřebovali jsme vyhrát nejbližší zápas, a to se nám povedlo.“

Vnímáte, že výkon Joela Kayamby roste zápas od zápasu? Kapitána Baníku Jiřího Fleišmana ošklivě cvičil…

„Ano. Už s Boleslaví si zápas užíval svojí pohyblivostí, dynamikou a chutí. Dnes byl také velmi důležitou součástí mužstva. Hlavně v úvodu byl právě on tahovým hráčem, zaměstnával obranu Baníku, vytvářel situace, z kterých mu Radim Řezník mohl chodit do tandemu. Dostával finální přihrávky do pokutového území. Věřím, že i on cítí, že se zlepšuje, že jde dopředu. Stále ještě nejsme ani na hraně jeho potenciálu. Je to nesmírně dynamický a kreativní hráč, kterých v Česku mnoho není. Nadále ale musí pracovat a mužstvo okolo něj musí fungovat. Když dostane zavčasu přihrávku, dovede si prostor vytvořit.“

Jak jste spokojený s produktivitou středové řady?

„Těší mě to. Po Boleslavi jsme si povídali s Buchim, že nedal gól. Říkal jsem mu, že je to o týmu a že když bude vytrvalý, přijde šance i pro něho. S Baníkem se to hned ukázalo. Je to skvělé. Kluci si dovedou vyhovět nejen herním způsobem, v kompaktnosti, ale jsou silní i běžecky a v soubojích. Dnes šli znovu na maximum, to je úžasné.“

Byl Pavel Bucha prvním určeným hráčem na pokutový kop?

„Nesnažíme se rozlišovat. Jde o pocity hráče. Není optimální na někoho tlačit, když se třeba necítí. Někteří jsou určení, konkrétně Pavel nedal penaltu na posledním tréninku, tak jsem věřil, že tentokrát promění. Důvěřoval si a provedl to precizně. V tak mladém věku na sebe vzal zodpovědnost, což také o něčem vypovídá.“

Úterním vítězstvím v Příbrami vám Slavia odskočila na jedenáct bodů. V Ostravě jste nutně potřebovali vyhrát. Cítil jste z mužstva nervozitu? Bylo něco jinak, než obvykle?

„Něco jsme si k tomu řekli, což je přirozené. Na hotelu jsme se na Slavii dívali. Přiznám se, že jsem vydržel jen poločas, jelikož pro mě bylo podstatné, abychom nepředbíhali a soustředili se jen na věci, které jsou teď a tady. A to byl nejbližší zápas s Baníkem. Kdybychom ho nezvládli, mohla mít neděle úplně jiný náboj. Proto jsme tuhle psychologii s hráči probrali, jsme v tom všichni spolu. Nervozitu jsem sice necítil, jelikož jsou to zkušení borci, ale něco říct bylo potřeba. Po mítinku jsem už cítil, že jsou myšlenkami v zápase a na hřišti to potvrdili.“

A jako odměnu máte před sebou výjimečný duel v Edenu.

„Jistě, moc se na něj těšíme. Je to šlágr, což je dobře pro fotbal v Česku. Výkonností, přístupem a nasazením jsme zaslouženě dostali možnosti hrát takové vynikající utkání. Půjde o hodně. Doufám, že budeme rychle regenerovat a naším týdenním vrcholem bude neděle.“