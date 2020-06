Souboj Trpišovský vs. Guľa. Začíná v Česku velká trenérská rivalita? | iSport.cz

Může to být začátek nevšední rivality. Jeden vytáhl Slavii do Ligy mistrů a pádí s ní za obhajobou titulu. Ten druhý nečekaně rychle vymetl problémy z Plzně a chce boj o českou fotbalovou korunu ještě zamotat. Kapacity v oboru Jindřich Trpišovský a Adrian Guľa. V neděli se poprvé v kariéře srazí ve velkém zápase. V Edenu dojde na souboj výjimečných trenérských mozků. „Jsou to lídři nejenom mužstva, ale celého klubu. Dávají mu svoji tvář, svůj rukopis,“ chválí Verner Lička. Nesmírně očekávaný zápas vedoucích celků FORTUNA:LIGY začíná v 19 hodin ( ONLINE přenos sledujte ZDE >>> ).

V Anglii média i fanoušci žijí rivalitou Pepa Guardioly a Jürgena Kloppa. V Česku takové profesní pnutí mezi dvěma velkými trenéry nikdy nebylo. Není ani teď. Vystopovat lze pouze výrazné indicie žárlení mezi starou a mladou generací. Tam to zurčí. Něco velkého by se ale mohlo začít rodit od nedělního večera.

V Edenu je naplánovaná srážka dvou suverénně nejlepších českých klubů. Slavia proti Plzni. O tom, kdo uspěje, rozhodnou do značné míry dvě trenérská esa. Strategický plán Slavie vymyslí Jindřich Trpišovský, ten plzeňský zase Adrian Guľa.

„Už dlouhodobě se ukazuje, že Slavia má svou kvalitu a jasný herní styl. Rozhodně to není o tom, že by vyčkávala nebo hrála z hlubokého bloku, případně na náhodu. Víme o jejich silných stránkách, ale my se také chceme prezentovat vlastním herním stylem. Proto očekávám kvalitní zápas,“ prohodil Guľa.

S Trpišovským má mnoho společného. Nejen, že oběma je čtyřiačtyřicet, ale jsou si podobní i uvažováním. Myslí pozitivně, přístupem a energií totálně změnili kyselé prostředí ve svých současných klubech, zbourali zažité ztrouchnivělé nefungující stereotypy, vyžívají se v práci s detaily, jsou extrémně silní v psychologii, proto jim nedělá nejmenší problém získat si na svoji stranu kabinu. Ale i fanoušky. Velmi poutavě umí vypravovat o fotbale, profesionalitu dávají na odiv i v přístupu k médiím. „Jsou to lídři nejenom mužstva, ale celého klubu. Dávají mu svoji tvář, svůj rukopis. Hraje se stoprocentně podle jejich not,“ chválí Verner Lička, prezident Unie fotbalových trenérů.

Trpišovský si prošel očistcem v éře Viktorie Žižkov, kdy s hráči trénoval v parku a ve složitých životních chvílích jim půjčoval vlastní peníze, uspěl v Liberci a ve Slavii se vypracoval v nejuznávanějšího trenéra v tuzemsku.

Guľa má zase fantastické jméno na Slovensku. Tamní prostředí okouzlil kombinační krásou produkující s Trenčínem a Žilinou. Do světa velkého fotbalu vykopl Martina Škriniara, Stanislava Lobotku, k angažmá ve Fiorentině pomohl též Dávidu Hanckovi, současnému zadákovi Sparty. Stejně dravě vtrhl i do Česka. Za půl roku si vyřídil mnohá uznání. „Jeho práci znám, vnímám ji hodně pozitivně. S každým mužstvem hrál kombinační fotbal. To je jeho filozofie. Ale že to v Plzni půjde až tak hladce, jsem úplně nečekal. Dosud nikdo nedostal Plzeň do krize, neměli problémy, zápasy vyhrávají hladce, dostali se vždy do vedení, pokračovali v nasazení a gólový příděl navyšovali,“ zamýšlí se nad sérií sedmi výher v řadě Roman Pivarník, Guľův krajan a kolega.

Seznámení v Dubaji

Guľa s Trpišovským se znají osobně. Nejde o vztah na dálku. K prvnímu setkání došlo na specifickém místě, během dovolené v Dubaji. „Bydleli jsme ve stejném hotelu, to bylo ještě v době, kdy jsem byl v Liberci a on v Žilině. Už předtím jsme si párkrát volali díky Honzovi Nezmarovi, který se s Adrianem zná. Bavili jsme se o nějakých hráčích. Asi před dvěma lety jsem byl i na jeho přednášce na doškolení trenérů. Pro mě je to skvělý trenér, v současnosti stoprocentně patří mezi nejlepší, je to i dobrý chlap a člověk. Uznávám ho,“ pravil před nedělní vzájemnou konfrontací Trpišovský.

Guľa poklonu vrátil. Ví, jak se chovat. „Bez ohledu na to, že Jindra dosáhl velkých úspěchů se Slavií a obohatil český fotbal, měl můj velký respekt a uznání už předtím - za svou práci, odhodlání. Bylo pro mě vždy potěšením, když jsme si mohli popovídat a vyměnit pár informací.“

Na Slovensku získal Guľa přezdívku „slovenský Guardiola“, Trpišovský se zase inspiruje v práci Kloppa. Oba chtějí se svými týmy dominovat, hrát maximálně aktivně ve všech koutech hřiště, mít věci pevně pod kontrolou.

V neděli jejich hlavy poprvé třísknou o sebe. Podhoubí pro klíčení velké rivality je připravené.

Jen pro připomenutí: Slavia hraje doma, osm kol před koncem soutěže má na Plzeň náskok osmi bodů. Viktoria je však na jaře stoprocentní, odstup od sešívaných srazila během sedmi odehraných zápasů na polovinu.

Nesmírně očekávaná podívaná může začít.

Bilance ve FORTUNA:LIZE Jindřich Trpišovský ve Slavii Adrian Guľa v Plzni 76 ZÁPASY 7 55 VÝHRY 7 12 REMÍZY 0 9 PROHRY 0 78 % BODOVÁ ÚSPĚŠNOST 100 %

