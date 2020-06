Emoce v Ďolíčku: Klokani v ulitě i u vytržení, Spartě pomohl skvělý Hancko | iSport.cz

Malé pražské derby mezi Bohemians a Spartou přineslo pořádnou dávku emocí • FOTO: Koláž iSport.cz Krásný fotbal? K tomu bylo daleko. Emocí ale malé pražské derby mezi Bohemians a Spartou nabídlo jako tradičně vrchovatě. Největší erupce se strhla po jediném gólu, jenž v samotném závěru vstřelil střídající Benjamin Tetteh. Trefa i přes pochybení pomezního rozhodčího byla regulérní, domácí tábor ale rozpálila na nejvyšší obrátky. Co všechno střet dvou tradičních klubů ukázal?

Gól jako spouštěč emocí Byl to klíčový moment zápasu. A vlastně i jediný, který stál v jinak nepříliš pohledném utkání pořádně za řeč. V 83. minutě Guélor Kanga prohodil míč na nabíhajícího Bořka Dočkala, jenž přízemním centrem našel Benjamina Tetteha, který z bezprostřední blízkosti převalil míč přes domácího gólmana Romana Valeše. V tu dobu už byl praporek pomezního (chybně) nahoře a signalizoval ofsajdové postavení hostujícího kapitána. Sudí Proske nakonec správně po poradě s videem ukázal na středový bod, gól platil. Právě tohle roztočilo domácí střídačku na nejvyšší obrátky. Kouč Luděk Klusáček a spol. řvali na všechny strany, protože se domnívali, že rozhodčí pískal ještě dřív, než balon přešel brankovou čáru. Televizní záběry ale odhalily, že Proske skutečně foukl do píšťalky až poté, co byl Valeš překonaný. Bohemians - Sparta: Tetteh protlačil míč za Valeše, gól musel potvrdit VAR, 0:1

Kotalova šťastná ruka Potřetí za sebou vstoupil do děje na trávníku. A potřetí se mu to vyplatilo. Trenér Sparty Václav Kotal poslal v poločase duelu na Bohemians do akce Benjamina Tetteha, jenž na hrotu vystřídal dosud nevýrazného Libora Kozáka. Ani útočník z Ghany poněkud unylou ofenzivu hostů nerozhýbal, to hlavní ovšem splnil. Dal gól, který nakonec znamenal tříbodový import na Letnou. Kotal tak opět potvrdil dobrý cit pro hru. Dobře zasáhl už v duelu v Karviné, kdy protočil křídelníky Adama Hložka s Davidem Mobergem Karlssonem, proti Teplicím mu zase vyšla sázka na Kozáka. Rozhodující moment. Benjamin Tetteh dopravil míč do sítě, rozhodčí gól nakonec po konzultaci s VAR uznali • Foto ČTK / Michal Kamaryt

Bohemians v ulitě Své fanoušky naladili třemi porestartovými výhrami a dohromady osmi nastřílenými góly. V očekávaném střetu se Spartou se ale Bohemians zaměřili výhradně na bránění vlastních pozic. Kouč Klusáček poslal do hry extrémně defenzivní sestavu, na hrotu se pohyboval hodně osamocený Jhon Mosquera. Což o to, pro oči nic moc hezkého, ovšem účelné to bylo. Tedy až do osudového závěru, kdy zelenobílá hráz povolila a nechala Tetteha rozhodnout.

Trávník v těžké zkoušce obstál Byl hozený do vody a musel plavat. Michal Trávník v Ďolíčku zastoupil vykartovaného Ladislava Krejčího a v náročném partu obstál. V souhře s tvořivými Guélorem Kangou a Bořkem Dočkalem odvedl množství cenné práce, naběhal spoustu kilometrů. Snažil se stavět rozehrávku, chodil do soubojů, rval se. Byť se mohlo zdát, že tenhle střed může být v konfrontaci s běhavým soupeřem problém, i díky Trávníkově přičinění to tak nebylo. Naopak, Letenští měli nad srdcem hřiště naprostou kontrolu. Michal Trávník proti Bohemians obstál • Foto Michal Beránek / Sport