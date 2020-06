Šašinka zářil proti Sigmě: Chtěl jsem to už urvat. Výhru věnoval legendě | iSport.cz

Na takový zápas čekal celé jaro, v Olomouci ostravský útočník Ondřej Šašinka (22) důvěru trenéra bohatě splatil. Kromě tradičního maximálního nasazení přidal nadstavbu: asistenci na úvodní Jiráskovu branku a hlavně svůj první gól po návratu z hostování ve Slovácku za svůj milovaný Baník. „Tohle jsem potřeboval!“ liboval si reprezentant do 21 let. A chválil ho i kouč Luboš Kozel: „Říkal jsem mu, že má být trpělivý. Svou úlohu zvládl skvěle.“

Ondro, vyšlo všechno v Olomouci podle plánu?

„Asi jo, na takový zápas jsem čekal od mého návratu sám. Chtěl jsem to urvat v každém zápase, mělo to přijít už mnohem dřív, ale jsem rád, že to přišlo tady a pomohl jsem týmu.“

A vám osobně dost pomáhala defenziva domácích, která vám nechávala spoustu prostoru...

„Trenér nám při přípravě říkal, že jejich hráči s námi budou vystupovat, ale nepřišlo mi, že to tak bylo. Měli jsme tam hodně prostoru, což pro nás bylo samozřejmě lepší.“

U vašeho gólu jste uplatnil sílu a přetlačil Štěrbu, nebo co v tom souboji rozhodlo?

„Pokaždé slýchávám od trenéra, že si mám nabíhat mezi stopery, ale jsem to vždycky dělal špatně. Teď jsem tam stál, balon po nákopu sklouzl a Štěrbu jsem díky tomu předběhl. Pak jsem se podíval na gólmana a jen ho přehodil.“

A u první branky jste centroval na Jiráska podle nějaké šablony?

„I u těchto situací mi trenér říká, že jakmile dostanu na straně balon, mám to hned dávat před bránu. (úsměv) V minulých zápasech jsem to furt sekal zpátky na svou silnější levou nohu, teď jsem to tam dal pravou, Jiras tam dobře stál a fantasticky to zakončil.“

Souhlasíte, že dopředu to od Baníku bylo dobré, ale vzadu bylo dost okének?

„V prvním poločase možná ano, ale myslím, že naše obrana ve všech třech zápasech jinak pracovala fantasticky. Možná tam nějaké okénka byla, ale jinak jsme to zvládli skvěle týmově až do konce. Přitom to nebyl vůbec jednoduchý zápas.“

Po pauze už byla vaše taktika spíš udržovací?

„To si nemyslím. Musím říct, že Sigma nehrála vůbec špatně, ale chybí jim finální fáze. Přesně to, co chybělo nám minule. Jim to holt trvá ještě trošku déle.“

S čím půjdete na Slavii? Tři body psychicky pomohou, že?

„Každé vítězství pomůže, i taková ta týmovost. Jen mě mrzí, že proti Slavii nemůžu hrát, protože mám čtvrtou žlutou. Na závěr bych chtěl říct, že tohle vítězství věnujeme Jardovi Janošovi, který nás bohužel opustil. Celý Baník na něj tam nahoru myslí.“

SESTŘIH: Olomouc - Ostrava 2:3. Baník se konečně dočkal výhry, Olomouc se dál trápí Premium Video patří k placenému obsahu iSportu Již mám předplatné - přihlásit se Vybrat předplatné Neplatícím uživatelům se videa zpřístupní následující den.

Zobrazit online přenos VIDEO z utkání ZDE Góly Domácí: 34. Juliš, 90+4. Houska Hosté: 6. Jirásek, 22. O. Šašinka, 45+1. Kuzmanović Sestavy Domácí: Mandous – Sladký, Štěrba (46. Zahradníček), Jemelka, Vepřek (86. Zmrzlý) – Breite – P. González (68. Yunis), Houska (C), Chytil (78. Hála), Falta – Juliš. Hosté: Laštůvka – J. Pokorný, Svozil, Stronati – Kuzmanović (88. Lalkovič), Jánoš, R. Hrubý (C) (46. Fillo), Jirásek (82. Kaloč), Holzer – Potočný (88. Baroš), O. Šašinka (57. Smola). Náhradníci Domácí: Zmrzlý, Yunis, Látal, Zahradníček, Hála, Kerbr, Buchta Hosté: Budinský, Fillo, Buchta, Smola, Lalkovič, Kaloč, Baroš Karty Domácí: Houska, Breite, Jemelka, Hála Hosté: Jirásek, O. Šašinka Rozhodčí Ardeleanu – Caletka, Hurych Stadion Andrův stadion, Olomouc