Pan Přihrávka čeká přes rok na gól. Jestli chce do Plzně, musí i pálit | iSport.cz

Je to trochu paradox. První ligový gól si Adriel Ba Loua (23 let) připsal v karvinském dresu hned při své premiéře ve FORTUNA:LIZE. Po vystřídání mu na to v minulé sezoně stačilo patnáct minut. Gólově se pak prosadil i v Plzni. Jenže to bylo v prosinci 2018. Od té doby jeden z nejlepších nahrávačů soutěže na branku čeká. Konkrétně 40 zápasů, chcete-li 539 dní. Sám ví, že pokud se má realizovat jeho plánovaný odchod do Plzně, musí k přípravě šancí přidat i lepší palbu. „Nula není dobrá, musím být víc agresivní,“ přitakává Ba Loua.

Naskočil se zlatým číslem pro nejlepšího nahrávače posledních pěti kol, s osmi přihrávkami je i celkově na prvním místě statistik. Ani ve 28. kole FORTUNA:LIGY proti Českým Budějovicím (0:0) se však karvinský špílmachr Adriel Ba Loua netrefil. Přitom měl několik velmi slušných pozic a střel. Buď mu je zlikvidoval skvělý Jaroslav Drobný, nebo pálil vedle.

Třiadvacetiletý záložník z Pobřeží slonoviny patří k nejlepším nahrávačům ligy. Zájem o něho měl v minulosti Baník, byl i na radaru Slavie. Podle informací Sportu by měl po sezoně přestupovat do Plzně. Spekuluje se zhruba o dvanáctimilionové částce a dalších bonusech, například za postup do Evropy.

SESTŘIH: Karviná - České Budějovice 0:0. Remízu Dynamu zachránil Drobný

Ba Loua sbírá asistence, vytváří šance, ale dobře ví, že střelecký půst bude třeba prorvat. „Proti Budějovicím jsem měl několik dobrých pozic a šancí, zkoušel jsem trefit prostor, ale jejich brankář (Jaroslav Drobný) byl velmi dobrý. Vím, že se potřebuji trefit. Jsem křídlo, často jsem v útoku a nula není dobrá.“

Proti Budějovicím měl na kopačkách čtyři góly. Po únicích z pravého křídla, zasekávačkách nebo narážečkách se spoluhráči se dostal do čtyř velmi slušných střeleckých pozic. Třikrát ho vychytal Drobný, jednou pálil těsně nad. „Možná jsem měl střílet víc do stran, ale neměl jsem moc času na kontrolu míče a podívání se, musel jsem střílet rychle. Je vidět, že to je velmi chytrý a zkušený gólman, byl tam. Musím to trefovat lépe. I když sám dávám možná přednost asistencím, ty se mi líbí víc.“

Karvinští od něho potřebují i góly. Po 28. kole je přeskočil Zlín, klesli na 14. místo. Od předposlední Opavy je dělí pět bodů, od poslední Příbrami sedm. „Ba Loua je nadstandardní hráč, má své problémy, nicméně výkonem jde po zranění postupně nahoru,“ říká trenér Juraj Jarábek. „Už by bylo načase, aby zavěsil. Pomůže mu jen individuální trénink v zakončení, nic jiného. Ještě to nemá tu razanci, aby to přešlo do brány.“

Pravda je, že po koronavirové pauze nebyl Ba Loua úplně fit. První dva zápasy v Opavě (0:0) a proti Spartě (1:4) pouze střídal, odehrál 26 a 30 minut. V základu byl na Slovácku (0:2, hrál 73 minut) a proti Budějovicím (0:0, 79 minut). Po souboji s Čavošem z 19. minuty se dlouho držel za rameno a chvíli byl solidně otrávený. I tak se ale do šancí dostal.

Byť se Budějovičtí na hbitého špílmachra připravovali. „Ba Loua? Hrál na mě, nejhorší možná kombinace - malý, rychlý,“ usmíval se zkušený obránce Jiří Kladrubský. „Šikovný na balonu, rychlostní typ, tyhle já rád nemám. Je vidět, že si dopředu věří, je výborný. I Taiwo na druhé straně. Zvládli jsme je ubránit jako tým, dobrý bod. Karviná má brejkové mužstvo, chtěli jsme hrát na nulu a to se povedlo. Bod bereme, je i spravedlivý, byl to těžký zápas.“

Zobrazit online přenos VIDEO z utkání ZDE Sestavy Domácí: Bolek – Jan Moravec (C), Santos, Šindelář, Čonka – Qose, Marek Hanousek (88. Guba) – Taiwo, Lingr, Ba Loua (80. V. Vukadinović) – Mu. Tijani (71. Kubala). Hosté: Drobný – Čolić, L. Havel, Talovierov, Kladrubský (C) – Brandner (68. Kulhánek), Čavoš, Havelka (57. Javorek), Šulc, Mršić (76. Mészáros) – Schranz. Náhradníci Domácí: Pastornický, Vukadinović, Želizko, Guba, Mangabeira, Stropek, Kubala Hosté: Sušak, Sivok, Kopečný, Táborský, Javorek, Mészáros, Kulhánek Karty Domácí: Taiwo, Lingr Hosté: Javorek Rozhodčí Lerch – Šimáček, Matoušek. Stadion Městský stadion Karviná, Karviná

Karviná - České Budějovice: A znovu Ba Loua. Tentokrát kroutil míč k zadní tyči