Ohromující jízda okolo Ďolíčku, zdi obsypané fandy jsou zase hitem | iSport.cz

Jestli něco dělá Bohemians dlouhodobě dobré jméno v českém fotbale, jsou to fanoušci. V posledních týdnech hlavně ti, co vymýšlí možné i nemožné, aby viděli zápas, když se nemůže na stadion. Podívejte se na video, jak to vypadalo na zdi Ďolíčku, když vrcholil sobotní zápas FORTUNA:LIGY se Spartou (0:1).