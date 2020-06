Kopic a Guľa: krize jejich vztahu. Proč kouč reprezentanta kritizoval? | iSport.cz

Za éry Pavla Vrby měl místo v sestavě pod palcem. S příchodem Adriana Guľy se věci změnily. Jan Kopic nepatří mezi vyvolené slovenského trenéra. Jejich pracovní vztah prochází vývojem, aktuálně dost možná krizí. Po nedělním remízovém zápase na Slavii zaznělo z úst kouče Viktorie následující: „Naší devízou má být široký kádr, což se dnes nepotvrdilo. Honza Kopic nenaskočil dobře, přitom je to hráč, který má do utkání přinést úplně jinou přidanou hodnotu. Nebylo to podle našich představ,“ nešetřil kritikou Guľa.

Bylo to vůbec poprvé, kdy se během půlročního působení v západočeském klubu odhodlal k adresné kritice některého z hráčů. Jistě, dosud k tomu neměl pádný důvod, jelikož Plzeň jen vítězila. Z druhé strany ale nepřekvapilo, že čtyřiačtyřicetiletý trenér si „vybral“ ke kritice právě českého reprezentanta.

Proč? Za prvé: Kopicovi se coby střídajícímu hráči šlágr v Edenu opravdu nepovedl. Během dvaceti minut se nedostal k nebezpečným akcím po levé straně, navíc po jedné zbytečné ztrátě uprostřed hřiště podnikla Slavia raketový kontr, který málem skončil brankou. Ve všech klíčových statistikách byl spíše podprůměrný, ani jednou nevystřelil, měl nízké procento úspěšnosti přihrávek i vyhraných soubojů.

KOPIC PROTI SLAVII MINUTY 25 STŘELY/NA BRANKU 0/0 AKCE/ÚSPĚŠNÉ 18/9 PŘIHRÁVKY/PŘESNÉ 6/3 SOUBOJE/VYHRANÉ 9/3 ZTRÁTY MÍČE 3

Za druhé: prvky vzájemné vztahové disharmonie lze vystopovat už do počátku spolupráce. Guľa chce Kopice změnit, podle jeho vize by měl být na hřišti pracovitější, důslednější při plnění povinností na obou stranách hřiště a také mnohem koncentrovanější, což po březnovém pohárovém utkání s Mladou Boleslaví bezelstně potvrdil samotný hráč.

„Trenér Vrba po mě chtěl také sprinty, nicméně každý trenér je trochu jiný. Pan Guľa po mně trochu víc šlape, hlavně kvůli přepínání. Vím, v čem mám slabiny, musím omezit i to moje rozhazování rukama. To chce u mě odstranit. Uvidíme, jak se mu to povede,“ usmál se Kopic.

Zatím se, kulantně řečeno, snaha míjí účinkem. Není to tak, že by Guľa nedával třicetiletému hráči dostatek prostoru. Z osmi ligových zápasů byl Kopic v nominaci sedmkrát, čtyřikrát nastoupil v základní sestavě, třikrát se zapojil do hry z lavičky. Jedním z problémů ale je, že mu schází výraznější produktivita. Na jaře vstřelil pouze jednu branku v Opavě, jinak se do statistik nezapsal.

Ve středu hraje Plzeň domácí zápas se Zlínem. Je otázkou, zda Kopic dostane další šanci. Spíš se dá čekat, že přednost budou mít jiní hráči.

