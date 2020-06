Trenér měl pravdu, uznal po fénu Kopic: Ztráta Slavie? Pořád je to hodně | iSport.cz

Předposlední kolo základní části FORTUNA:LIGY vyšlo Plzni takřka ideálně. Vicemistr doma bezpečně porazil Zlín (3:0), zato Slavia v Ostravě nakonec zaváhala (2:2). Rozdíl mezi oběma aspiranty na titul se tak smrskl na šest bodů. „Dozvěděli jsme se to hned, určitě je to příjemná zpráva, ale my se soustředíme na sebe. Budeme samozřejmě rádi, když Slavii ještě dostaneme pod tlak, což děláme,“ hlásil pravý bek Viktorie Milan Havel, který tentokrát dostal přednost před zkušenějším Radimem Řezníkem.