Co nabídla liga? Skvělý Karabec, Stanciova kulišárna i zkrat Petržely | iSport.cz

Klíčové postavy 29. kola FORTUNA:LIGY • FOTO: koláž iSport.cz Předposlední kolo základní části FORTUNA:LIGY rozhodně nenudilo. Zahrnulo 22 gólů a dokonce čtyři červené karty. Nejvyšší fotbalová soutěž se po něm také opět o něco více zdramatizovala - náskok vedoucí Slavie se stáhl na šest bodů. Podívejte se na největší zajímavosti 29. kola včetně kulišárny Nicolae Stancia ze Slavie či další smůly mladoboleslavského Alekseje Tatajeva.

Bleskové vyloučení Stačilo pár sekund a pro teplického Matěje Radostu skončil duel v Českých Budějovicích předčasným odchodem do šaten. Nejprve v 34. minutě sestřelil u rohu velkého vápna Benjamina Čoliče. Po zahrání trestného kopu a následném rohu zase trefil skluzem Jiřího Kladrubského. Jeho zákroky dělilo pouhých 108 sekund. I to zřejmě sehrálo roli po přestávce. „Skláři“ sice rychle vedli po trefě Jakuba Řezníčka, ale pak už se trefovali jen hráči Dynama, kteří dovedli duel k výhře 3:1. České Budějovice - Teplice: Radosta přišlápl Kladrubského, dostal druhou žlutou a sudí jej vykázal do sprch!

Petrželův zkrat Na konci hektické úvodní desetiminutovky v Uherském Hradišti tekla krev a realizační tým „klokanů" spěchal k ležícímu Janu Vodhánělovi. Sudí Lerch původně trestat nechtěl, ale VAR odhalil, jak Milan Petržela poslal loket zelenobílému křídlu přímo do obličeje. Následovala přímá červená karta a o chvíli později přidali hosté z Prahy druhý gól. Slovácko mohl zkrat zkušeného záložníka mrzet ještě více, když v závěru poločasu snížil na 1:2 Vlastimil Daníček. Po přestávce už ale domácí sílu na alespoň srovnání nenašli. Petrželův zkrat může hrát klíčovou roli i v boji o elitní šestku, týmu bude jistě chybět v posledním kole základní části proti Spartě, kterou by Slovácko muselo porazit, aby se do skupiny o titul protlačilo v případě, že Baník a Budějovice prohrají. Slovácko - Bohemians: Sudí Lerch po konzultaci s videorozhodčím udělil Petrželovi červenou kartu

Stanciova kulišárna a divoký závěr Když Nicolae Stanciu filigránsky přelstil ve 14. minutě gólmana Jana Laštůvku, zdálo se, že by Slavia mohla uspět i na Baníku. Jeho proměněný trestňák, první v „sešívaném“, byl vskutku lišáckou trefou. Duel následně spěl po rychlém vyrovnání Jaroslava Svozila k remíze 1:1, ale tu odvál divoký závěr. Červenobílé poslal ve čtvrté minutě nastavení druhé půle do vedení Lukáš Masopust a odšpuntoval slávistickou euforii. Jenže byla předčasná. Baník se vrhl do útoku, získal roh a po něm zmrazil hosty Patrizio Stronati. Náskok „sešívaných“ se tak opět v čele tabulky mírně ztenčil. Druhá Plzeň ztrácí po výhře nad Zlínem šest bodů. Baník - Slavia: To byla kulišárna! Stanciu zakroutil přímák na přední tyč a nachytal Laštůvku, 0:1

Probuzený Kopic Janu Kopicovi nevyšel coby střídajícímu hráči šlágr proti Slavii, za což ho plzeňský kouč Adrian Guľa podrobil přísné kritice. „Nenaskočil dobře, přitom je to hráč, který má do utkání přinést úplně jinou přidanou hodnotu. Nebylo to podle našich představ,“ uvedl slovenský trenér. Nicméně hned v duelu proti Zlínu dal Kopicovi šanci nevýrazný výkon odčinit. Český reprezentant svou příležitost řádně uchopil. Viktorii poslal přízemní střelou do vedení, naservíroval gólovou přihrávku Jean-Davidu Beauguelovi a po pauze jeho střelu uvnitř vápna na poslední chvíli zastavila obrana. Kopicova aktivita výrazně pomohla Plzni k výhře 3:0 a stažení manka na vedoucí Slavii na šest bodů. Plzeň - Zlín: Kopic po chytrém sólu našel uličku pro střelu, 1:0!

Talent Karabec Poprvé nastoupil v základní sestavě Sparty. Stále teprve šestnáctiletý Adam Karabec ale v duelu s Opavou potvrdil svůj velký talent. Na hřišti byl vidět a bavil svými finesami. Navíc, a to je důležitější, měl prsty v obou gólech Letenských. Nejprve po zatažení míče Andreasem Vindheimem uvolnil na pravé straně Davida Moberga Karlssona, který finálním pasem vybídl ke skórování Libora Kozáka. V 70. minutě si zase vyměnil na pravé straně míč s Adamem Hložkem, ve vápně obešel lehce Jana Schaffartzika a elegantním lobem posadil míč přesně na nohu Martinu Frýdkovi, který upravil na konečných 2:0. „Má všechno před sebou. Jeho talent a potenciál vidí úplně všichni. Bude to hlavně o něm. Pokud bude hrát tak jako s Opavou, bude z něj velký hráč,“ předpokládá útočník Sparty Libor Kozák. Sparta - Opava: Souhru letenských supertalentů Hložka a Karabce završil Frýdek, 2:0!

Boleslavský pech Dal by se označit za krále smolařů posledních týdnů. Mladoboleslavský obránce Aleksej Tatajev si dal vlastní gól jak proti Zlínu, tak Liberci. Ve středečním duelu s Olomoucí zase přišlo po 34. minutách střídání kvůli zranění. „Diagnózu nevíme, čekáme na výsledky. Doufám, že bude v pořádku. Kdybychom přišli i o něj, byla by to pro nás další rána a dostali bychom se do složité situace," uvědomoval si bezprostředně po zápase trenér Jozef Weber. Středočeši se už tak dost trápí, po ligovém restartu ještě nevyhráli a nepodařilo se jim tuto sérii prolomit ani proti Sigmě. V poločase prohrávali 0:1 a kouč Weber se proto rozhodl pro další tři střídání během přestávky. Ani ta ale nepomohla. Boleslav padla 0:2 a na dálku bude v posledním kole bojovat s Olomoucí o místo ve skupině o Evropskou ligu. SESTŘIH: Mladá Boleslav - Olomouc 0:2. Houska vystřelil naději na skupinu Evropu