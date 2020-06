RENTGEN: Co ukázal sparťanský talent Karabec? Geniální myšlení i finty | iSport.cz

Během pouhých sta minut v první lize vstřelit gól a na další přihrát – kdo z vás to má? Adam Karabec ano! Stále ještě šestnáctiletý sparťanský supertalent naplno ukázal svůj potenciál v dosud posledním utkání Letenských proti Opavě. Poprvé nastoupil v základní sestavě a se zadáky Slezanů si slušně řečeno dělal, co chtěl. Prsty měl v obou gólech Pražanů, ačkoli do statistik mu byla zapsána pouze jedna asistence. A k duhu mu šla souhra s dalším mladíkem Adamem Hložkem. „Oba se podíleli na druhé brance Sparty, a když si uvědomíme, že jednomu je šestnáct a druhému sedmnáct let, tak klobouk dolů,“ dodává v tradičním pořadu RENTGEN redaktor deníku Sport Jakub Dvořák. Více ve VIDEU.