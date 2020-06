Za Budějovice chytal útočník! Šel jsem jenom podat dres, popsal Táborský | iSport.cz

Jaké máte zkušenosti s chytáním?

„Minimální. Maximálně ze srandy někdy po tréninku, když se hecujeme. V žádném zápase jsem dosud nechytal. A nechci se o chytání bavit. Šel jsem tam jako hráč.“

A proč jste skončil v bráně zrovna vy?

„Shodou okolností jsem šel jenom podat dres. A oni mi řekli, ať tam vlezu. Tak jsem šel. Bylo to jenom o tom, jestli se nám třeba podaří ze standardky vyrovnat anebo oni utečou. Dopadlo to tím druhým způsobem.“

Kolik doteků jste měl předtím jako hráč v poli? Střídal jste až v 81. minutě.

„Myslím, že snad žádný. V bráně jsem jich docela dost.“

Opava - České Budějovice: Železník šel sám na bránu a hrubě přestřelil

Co jste si říkal, když na vás běžel sám Lukáš Železník?

„Bez komentáře.“

Souhlasíte, že byla Opava lepší?

„Asi o fous jo, když nám dala dva góly. Měla hodně standardek. My jsme měli v první půli vynikající příležitost Ivanem Schranzem. Kdybychom vedli my, zápas bychom řídili my. Bohužel to tak nedopadlo.“