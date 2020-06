Zavadil po výhře pod Kováčem: Je stoprocentně správnou volbou | iSport.cz

Byla to taky jeho akce. A cítí za ni zodpovědnost. Záložník Pavel Zavadil (42) se jako nejzkušenější hráč týmu zasadil u vedení o to, aby Opava angažovala Radoslava Kováče. Jeho bývalého spoluhráče, kamaráda a o dva roky mladšího kouče, jehož trenérská premiéra v nejvyšší soutěži dopadla skvěle. Slezané přehráli České Budějovice 2:0 a Zavadilovi se ulevilo: „Od středy jsem toho moc nenaspal,“ přiznal nejstarší hráč FORTUNA:LIGY, který opět ukázal, že má týmu stále co dát. I když se neujal ani jeden z jeho centrů….

Teď jistě cítíte velkou úlevu, co?

„Uvědomovali jsme si, že je to pro nás strašně důležité utkání. Ty tři dny, co jsou tady noví trenéři, jsme se poctivě připravovali. Hodně jsme se věnovali systému hry a organizaci. Abychom věděli, co máme hrát. Udělali jsme strašně moc, udělali jsme hodně práce. Od první minuty to bylo jasně vidět.“

Souhlas. Tohle byla jiná Opava než dřív.

„Samozřejmě, byly tam chyby. Ty jsou vždycky. Je třeba dál pracovat. Spadl mi kámen ze srdce. Od středy to byly náročné dny. Moc jsem toho nenaspal. Strašně jsem si přál, ať nám to vyjde a noví trenéři dobře začnou. Chtěl jsem jim moc pomoct, aby co nejdříve poznali tým. Dělali jsme od rána do večera. Teď jsem šťastný. Jedeme dál.“

Vítězný gól obstaral z přímého kopu mladík Filip Souček. Proč jste ho k němu pustil?

„Minule mi dva trestňáky nevyšly. Už před zápasem jsem byl rozhodnutý, že když bude nějaká dobrá situace, nechám mu to. V prvním poločase jsme navíc měli strašně moc standardek, které jsem kopal. Některé vyšly, jiné ne. Věděl jsem, že on si věří. Myslím, že je to absolutně v pořádku. Jsme jeden tým, který každý den tvrdě pracuje. Jdeme za společným cílem. Sukymu ten gól moc přeju. Velká gratulace. Po utkání jsem mu řekl, že to kopl fantasticky. Nebyla to úplně lehká situace, přímo na vápně.“

SESTŘIH: Opava - České Budějovice 2:0. Opava se pod Kováčem odrazila ze dna

Kde nastala ta herní proměna?

„Mělo to jiný drajv. Noví trenéři vždycky přinesou něco svého. Změnili jsme systém, hráli jsme na tři obránce, na halfbeky a dva útočníky. Byli jsme tři uprostřed. Byla to velká změna. Ale hráči to rychle pochopili. Věděli jsme, co má každý hráč na svém místě dělat. To je pro nás hodně pozitivní zpráva. Není to dogma, že takto budeme hrát. Ale teď to stoprocentně narychlo zabralo.“

Byli jste odvážnější, že?

„Myslím, že tohle je cesta. Před třemi lety se tady něco začalo, postoupilo se do ligy. Mužstvo bylo za Romana Skuhravého fantasticky připravené. Liga se zachránila. A teď hráči potřebovali nakopnout zpátky, aby to nešlo dolů. Přeju si, ať se celý mančaft zlepšuje. V klubu furt vidím velký potenciál. Jsou tu mladí hráči, kteří na sobě chtějí pracovat a mají obrovskou šanci vkročit do ligy. To je první předpoklad, abychom se někam posunuli. A musíme samozřejmě všichni tahat za jeden provaz.“

Vy Kováčovi hodně věříte, že?

„Stoprocentně. Známe se dvacet let. Jsem přesvědčený, že tohle je správná volba. Jsem rád, že ten názor má i vedení klubu. Shodli jsme se na tom a určitě jsme nešlápli vedle. Za ty tři dny i samotní hráči poznali, že přístup trenérů je takový, jaký má být. Jsou komunikativní, vidí fotbal hodně podobně jako já. Stojím si za tím. I odezva od hráčů je hodně pozitivní, vlilo jim to novou krev do žil. Bylo vidět, že si věřili. Věděli, co mají hrát a kde se pohybovat. Je třeba si to teď malinko užít. Byl na nás velký tlak, když jsme šest zápasů nevyhráli. Konečně to přišlo. Od pondělí se začneme připravovat na Zlín. Čeká nás pět zápasů s výkonnostně srovnatelnými soupeři. Budou rozhodovat detaily, psychika.“

Zobrazit online přenos VIDEO z utkání ZDE Góly Domácí: 62. Souček, 90+8. Dordić Hosté: Sestavy Domácí: Fendrich – Helešic, Žídek (C), Schaffartzik, Hnaníček (81. Mondek), Hrabina – Zavadil (69. Jursa), Souček, Jan Řezníček (81. Texl), Dordić – Juřena (72. Železník). Hosté: Drobný – Čolić, L. Havel, Talovierov, Kladrubský – Čavoš (C) (74. Brandner), Kulhánek (63. Kopečný), Javorek, Šulc, Mršić – Schranz (81. Táborský). Náhradníci Domácí: Lasák, Jursa, Zapalač, Mondek, Texl, Hošek, Železník Hosté: Sušak, Sivok, Kopečný, Táborský, Brandner, Mészáros, Granečný Karty Domácí: Hnaníček, Zavadil Hosté: Drobný, Kulhánek, Šulc, Talovierov, Kladrubský (č), Schranz Rozhodčí Pechanec – Kubr, Vaňkát Stadion Stadion v Městských sadech, Opava Návštěva 304 diváků