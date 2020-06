Potočný se nevzdává: Chybějí mi góly, ale furt myslíme na čtvrté místo | iSport.cz

Jak zápas hodnotíte?

„Řekl bych, že to od nás byl odvážnější výkon než minule, kdy jsme hráli 2:2. Měli jsme šance, i já mohl vyrovnat, ale nedal jsem a pak přišel centr za obranu a bylo to 0:2. Těžké. Byly tam příležitosti i ze hry, ale bohužel nám to tam spadlo až na konci, když Buchtič utekl a udělal to následně krásně. Pak tam byl závar, ale už nic z toho.“

Co ta vaše tutovka?

„Je to moje už asi pátá nebo šestá taková tutovka, kdy netrefím odkrytou bránu. Přitom na tréninku mi to tam padá, ale v zápase zatím ne a ne. Musím se odpíchnout a pokračovat dále.“

Ukazuje se, že Baník ještě na špičku nemá?

„To si nemyslím, ale proti Slavii, která honí Barcelonu nebi Dortmund, je to těžké. My musíme začít bojovností a běhavostí. Když budeme makat, tak se dá hrát s každým soupeřem. I se Slavií, Plzní nebo Spartou.“

Na co si troufáte ve zbytku nadstavby?

„Furt myslíme na to, že budeme čtvrtí, musíme udělat body. Už v úterý se zaměříme na Spartu a zkusíme něco urvat. Zároveň musíme porazit Liberec a Jablonec a zkusit vydolovat něco doma s Plzní.“

Sparta je docela rozjetá, že?

„Když budeme plnit pokyny a makat, tak se přidá i odvaha a kvalita. Dá se s nimi bojovat.“

SESTŘIH: Baník - Slavia 1:3. Sešívaní krok od titulu! Dominantní výkon řídil Stanciu Premium Video patří k placenému obsahu iSportu Již mám předplatné - přihlásit se Vybrat předplatné Neplatícím uživatelům se videa zpřístupní následující den.

Zobrazit online přenos VIDEO z utkání ZDE Góly Domácí: 90. D. Buchta Hosté: 14. Zima, 43. Bořil, 90+2. Musa Sestavy Domácí: Laštůvka – J. Pokorný, Stronati, Svozil, Fleišman (C) – Jánoš, Kaloč (81. Drozd), Jirásek (65. Smola) – Potočný (81. Baroš), O. Šašinka (56. Kuzmanović), Lalkovič (65. D. Buchta). Hosté: O. Kolář – Coufal, Frydrych, Zima, Bořil (C) – Ševčík (75. Traoré), Holeš – Masopust (82. Oscar), Stanciu (86. Takács), Provod – Tecl (86. Musa). Náhradníci Domácí: Budinský, Drozd, Buchta, Baroš, Kuzmanović, Smola, Procházka Hosté: Kovář, Hellebrand, Oscar, Takács, Traoré, Júsuf Hilál, Musa Karty Domácí: Jirásek, Kuzmanović, Fleišman Hosté: Ševčík, Musa Rozhodčí Královec – Nádvorník, Mokrusch Stadion Městský stadion, Ostrava-Vítkovice Návštěva 1722 diváků