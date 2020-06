Dočkal o Hložkovi: Není moc věcí, které by ho mohly v kariéře zastavit | iSport.cz

Osmý soutěžní zápas, osmé vítězství. Sparta v posledních týdnech šlape a potvrdila to i proti Baníku, který porazila 3:2 . Podařilo se jí to, přestože v utkání jako první inkasovala. Gól ji ale nepoložil. „Když je to podložené body a vyhranými zápasy, tak je pro člověka jednodušší uvěřit, že utkání zvládne, i když se třeba nevyvíjí podle jeho představ,“ uvedl kapitán Letenských Bořek Dočkal. Ten ale zároveň poukázal na to, že Pražané měli určité situace vyřešit lépe.

Jak náročný byl duel s Baníkem?

„Myslím, že stejně, jako ty zápasy předtím. Paradoxně jsme měli ze všech osmi duelů nejlepší vstup do utkání, hru jsme měli plně pod kontrolou, neměli jsme problém s přechodem a dostávat se k slibným centrům a příležitostem. Pak z prvního, to ani nebyl podle mě cílený balon, spíše odkop, jsme nebyli dobře vzadu posunutí a dostali jsme z toho gól. Nic moc to s námi neudělalo, za což kluci zaslouží pochvalu, že jsme pokračovali dál a do šancí se dostali a proměnili je.“

Zhruba před půl rokem s týmem každá inkasovaná branka hodně zacloumala. Nyní je to jiné. Čím si to vysvětlujete? Je to i díky vaší sérii výher?

„Vždy je to o výsledcích. Když je to podložené body a vyhranými zápasy, tak je pro člověka jednodušší uvěřit, že utkání zvládne, i když se třeba nevyvíjí podle jeho představ. Každopádně výsledky musí mít vliv na naše sebevědomí. Ale já bych rád pokračoval dál. Myslím si, že jestli je to osm zápasů, že to pořád není nějaká šňůra, o které by se muselo mluvit a že bychom v každém zápase čekali, kdy o ni přijdeme. Pokud je možné v sérii pokračovat i do příští sezony, tak pojďme do toho!“

Chyběla tomu proti Baníku pojistka v podobě gólu na 4:2? Bylo tam několik náznaků brejků.

„Celkově si myslím, že druhý poločas šel zvládnout lépe. Měli jsme být aktivnější a pokračovat ve věcech, které fungovaly v první půli. Ostrava tam trochu přeskupovala formaci, na což jsme museli i reagovat. Přeci u nich ještě určitá touha něco s výsledkem udělat byla, takže se do mírného tlaku dostávali, ale spíše nakopávanými balony. Některé situace jsme ale směrem dopředu určitě měli vyřešit lépe. Hlavně ke konci, kdy jsme šli kolikrát tři na tři a vlastně jsme z toho nebyli v nějaké gólové šanci.“

Adam Hložek odehrál svůj 50. ligový zápas. Je mu stále sedmnáct let, okořenil to dvěma góly. Jak výjimečný je to z vašeho pohledu úkaz?

„To jak je výjimečný podle mě ještě teprve v budoucnu ukáže. Je na skvělé cestě. Jak jsem ho stihl fotbalově i lidsky poznat, tak není moc věcí, které by ho v kariéře mohly zastavit. Věřím, že mu bude držet zdraví a o to ostatní u něj strach nemám.“

SESTŘIH: Sparta - Baník 3:2. Řežba, kontroverze, Hložkův obrat a osmá výhra v řadě

Zobrazit online přenos VIDEO z utkání ZDE Góly Domácí: 24. Hložek, 26. Hložek, 33. Kozák Hosté: 8. Potočný, 63. Kuzmanović Sestavy Domácí: Heča – Sáček, Štetina, Hancko, M. Frýdek (46. Matěj Hanousek) – L. Krejčí – Moberg Karlsson (64. Trávník), Dočkal (C) (90+6. Costa), Kanga, Hložek (90. Karabec) – Kozák (64. Tetteh). Hosté: Laštůvka – Jánoš, Stronati, Procházka, Svozil, Fleišman (C) (73. Baroš) – Reiter (78. D. Buchta), Jirásek (63. Lalkovič), Kuzmanović, Potočný – O. Šašinka (78. Smola). Náhradníci Domácí: Nita, Costa, Hanousek, Karabec, Tetteh, Drchal, Trávník Hosté: Budinský, Buchta, Smola, Lalkovič, Pokorný, Kaloč, Baroš Karty Domácí: Kozák, Dočkal, L. Krejčí Hosté: Reiter, Laštůvka, Jánoš, Kozel, Kuzmanović, Procházka, Baroš, Smola Rozhodčí Klíma – Kříž, Myška Stadion Generali Česká pojišťovna Arena, Praha - Bubeneč

