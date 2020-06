Expert Koubek: Před Trpišovským smekám. Proč kritizuje hráče Sparty? | iSport.cz

Zřetelná, nepřehlédnutelná, neměnná a pro každého soupeře strašně nepříjemná herní tvář. Přitom je v podstatě jedno, kdo ve Slavii hraje. V superlativech mluví o českém mistrovi expert Miroslav Koubek. A velkou poklonu směřuje k trenérovi Jindřichu Trpišovskému. „Musím před ním smeknout klobouk nejhlouběji, jak jen to jde. To, čím si musela Slavia tento ročník projít, a přesto uspět, je ohromující,“ uznale praví někdejší trenér sešívaných. V rozhovoru pro iSport Premium se věnuje také Plzni, chválí razantní vzestup Sparty, ale také se pouští do ostré kritiky Milana Baroše a Ladislava Krejčího. Proč?

Slavia je podruhé v řadě mistrem. Co na její letošní cestě za titulem oceňujete?

„S jakou zarputilostí a neumdlévající morálkou odolal jarnímu náporu Plzně. Konečný rezultát je vysoce spravedlivý. Především proto, že ve vzájemných utkáních ukázal nový mistr, že je před svým sokem stále o krok napřed. Ve třech utkáních pravdy vyhrál na body 7:1, přičemž Viktoria nevstřelila ani jeden gól, a to rozhodlo. To je matematický pohled.“

A ten vyloženě herní?

„Musím smeknout klobouk před Jindrou Trpišovským nejhlouběji, jak jen to jde. To, čím si musela Slavia tento ročník projít, a přesto uspět, je ohromující. Počítejme: Ngadeu, Deli, Zmrhal, Král, Stoch, van Buren, Hušbauer, Souček, Škoda, Olayinka, Hovorka. Co jméno, to pojem. Odchody před sezonou, nebo v její půlce, plus dlouhodobá zranění. To by zlomilo většinu mužstev. Slavii? Nikoliv. Náskok šestnácti bodů si vyřídila už po podzimu při vyčerpávající úspěšné účasti v základní skupině Ligy mistrů se světovými týmy. Fenomenální. Následovalo obrovské oslabení v zimní pauze, počáteční logický jarní kolaps a opět následné vzedmutí nového týmu.“

Které zvládlo i dva vrcholy s Plzní.

„Pozor, s rozjetou Plzní. V obou utkáních byla Slavia jednoznačně lepší, a to stále při zachování zřetelné, nepřehlédnutelné, neměnné a pro každého soupeře strašně nepříjemné herní tváře. Přitom je v podstatě jedno, kdo v mužstvu hraje. Ještě jednou říkám, fenomenální.“

Jak se vám zamlouvala středeční partie dvou nejlepších českých mužstev?

„Nemá velký smysl to detailně hodnotit. Zápas byl podle očekávání úplně jako přes kopírák podobný tomu, které se hrálo před sedmnácti dny.