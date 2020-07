Vedení ví, jaké hráče tu chci, říká Kotal. Kozákovi přeje střelecký triumf | iSport.cz

Začněme popořadě. Jak se vám líbila akce před první brankou a následné zakončení Hložka?

„Ta akce byla moc pěkná. Škoda, že tam byly i některé další, které góly neskončily. Za tuhle ale jsem moc rád.“

Dvakrát se trefil i Libor Kozák, který stále bojuje o krále střelců. Je to pro vás jeden z dílčích cílů, aby gólové dostihy dotáhl do vítězného konce?

„Byli jsme domluvení, že určitě naskočí. Chtěli jsme, aby se mu to povedlo. Jablonec už byl trochu unavený, dokázal dvakrát skórovat. Škoda, že neproměnil i třetí šanci. Musa nemůže poslední zápas hrát, takže to Libor bude muset dotáhnout ve středu proti Slavii.“

Uzpůsobíte tomu v derby taktiku?

„Chtěli bychom, aby získal krále střelců, to je jednoznačné. Jestli na něj budeme hrát, to uvidíme. Taky podle toho, co nám Slavia dovolí.“

Je tohle přesvědčivé vítězství nad Jabloncem správným loučením s fanoušky v domácím prostředí?

„Myslím, že nám to po restartu celkem vyšlo. Samozřejmě, nějaké problémy se vyskytnou. Hodně hráčům končí smlouvy, musíme to doplnit, čas na adaptaci je hodně krátký. Snad se nám to povede, ale jednoduché to nebude. Uvidíme, kdo odejde, koho si stáhneme z hostování. Bude málo času to dát dohromady.“

Příznivci pojali zápas se Severočechy jako takové loučení s gólmanem Florinem Nitou. Můžete potvrdit, že v klubu po sezoně skončí?

„Nedokážu odpovědět, má u nás platnou smlouvu. Podle mých informací zatím nikam neodchází, uvidíme v následujících dnech. Je to otázka jednání.“

Pokud jde o Hancka, dotaz na to, zda byste ho v týmu rád měl i nadále, je asi zbytečný, že?

„Určitě bych chtěl. Už jsem avizoval vedení klubu, u kterých hráčů bych byl rád, aby tu zůstali. Uvidíme, jsou to složitá jednání. Necháme se překvapit, co se povede.“

Zobrazit online přenos VIDEO z utkání ZDE Góly Domácí: 3. Hložek, 48. Kozák, 63. Kozák Hosté: Sestavy Domácí: Nita – Sáček (C), Štetina, Hancko (65. Lischka), Matěj Hanousek – L. Krejčí (55. Kanga) – Vindheim, Karabec (76. Tetteh), Trávník, Moberg Karlsson (76. M. Frýdek) – Hložek (46. Kozák). Hosté: Hanuš – Sýkora, Jeřábek, Štěpánek, Krob – Hübschman (C) (75. T. Pilík) – Matoušek (65. Hämäläinen), Považanec, Kratochvíl, R. Acosta – Doležal (80. Chramosta). Náhradníci Domácí: Heča, Costa, Lischka, Frýdek, Kanga, Kozák, Tetteh Hosté: Hrubý, Pilík, Hämäläinen, Macháček, Velich, Černák, Chramosta Karty Domácí: Sáček Hosté: Sýkora, Hämäläinen Rozhodčí Rejžek – Kotalík, Pečenka Stadion Generali Česká pojišťovna Arena, Praha - Bubeneč Návštěva 3 700 diváků

Sparta - Jablonec: Kangův skvělý lob málem zapadl za Hanuše!

Sparta - Jablonec: Acosta po narážečce s Doležalem pálil daleko mimo bránu!

Sparta - Jablonec: Tetteh spálil obří šanci po nahrávce od Sáčka!

Sparta - Jablonec: Kozák mohl zkompletovat hattrick, ale neprostřelil Hanuše!

Sparta - Jablonec: Kanga se odhodlal k vlastnímu řešení, ale podklouzl při střele

Sparta - Jablonec: Doležal sklepl Kratochvílovi, jeho ránu však kryl Nita

Sparta - Jablonec: Hancko skvěle našel Kozáka, ten zvyšuje už na 3:0!

Sparta - Jablonec: Karlsson šel sám na Hanuše! Ale nepřekonal ho on, ani Kanga

Sparta - Jablonec: Karlsson si skvěle pohrál s Krobem, Hanuš pokus kryl

Sparta - Jablonec: Hanušova hrubka, kterou potrestal Kozák! 2:0 pro domácí

Sparta - Jablonec: Hübschmanův volej na přední tyč si Nita pohlídal

Sparta - Jablonec: Nebezpečná i komická trma-vrma a tyč! Nita se zaskvěl

Sparta - Jablonec: Karlsson předvedl pěkné sólo, jeho rána ale byla zblokována

Sparta - Jablonec: Acosta se proháčkoval ke střele, Nita byl pozorný

Sparta - Jablonec: Štetinova dalekonosná rána minula bránu

Sparta - Jablonec: Průbojný Matoušek pořádně prověřil Nitu!

Sparta - Jablonec: Hezká kombinace z pravé strany, Hübschman střílel nad bránu