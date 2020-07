Sedláčkův divoký restart. Problémový let i nová funkce. Jak šipkař dopadl? | iSport.cz

V úterý se vydal na Ostrovy, aby zde absolvoval první turnaj Players Championship po odmlce, kterou způsobila koronavirová pandemie. Českého šipkaře Karla Sedláčka potkaly na cestě potíže. Při letu z Frankfurtu do Birminghamu mělo jeho letadlo poruchu a po odletu z německého města se muselo vrátit zpět na zem. „Když jsem se po přistání podíval ven, byli všude kolem hasiči, spousta světel a německé nápisy. Nakonec jsme se dozvěděli, že letadlo mělo poruchu na brzdách,“ prozradil Sedláček.

Kvůli zpoždění nestihl první test na COVID-19, nevyšlo to ani ráno, a tak se „dočkal“ až napotřetí. Výsledek byl negativní, a tak se mohl „Zlej Kája“ zúčastnit turnaje.

V prvním kole ho čekal Nizozemec Mike Van Duivenbode. S ním Sedláček udělal rychlý proces a zvítězil jasně 6:1. Ve druhém kole pak sice vedl 3:0 nad Andym Hymiltonem, ale nakonec padl 4:6. „Bylo tam několik světlých okamžiků. Po úterních problémech s odletem a asi devatenácti hodinách cesty z domu až do hotelu to bylo docela náročné. Ve druhém zápase se to na mně bohužel podepsalo. Na Andyho jsem si věřil, zahráli jsme si spolu před turnajem sto sedmdesátku a on mě porazil 10:9. Věřil jsem si, že bych ho mohl porazit, měl jsem skvělý nástup, on ale pak zahrál tři slušné legy, dorovnal mě a pak to byla tahaná. Mně navíc už trochu došly síly. Doufám, že to bude ve čtvrtek lepší“ přeje si Sedláček.

„Zlej Kája“ si poté vyzkoušel funkci počtáře. „Byla to moje premiéra. Počítal jsem hned dvakrát. Bylo to velice zajímavé. Nová zkušenost. Kvůli koronaviru tu nejsou zatím žádní zapisovači, takže i další turnaje se budou hrát pravděpodobně systémem, kdo prohraje, tak počítá další zápas,“ uvedl.

„Na závěr bych chtěl všem poděkovat za podporu. Přichází mi mnoho zpráv a pozdravů. Fandíte mi, což je úžasné. Snad budu po další turnaji posílat vzkaz z lepších pater,“ dodal elitní český šipkař.