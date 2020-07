Problém v Karviné. Slezané hlásí nového nakaženého, jde o pátý případ | iSport.cz

Olomouc se během 55 minut dostala do tříbrankového vedení • ČTK

Karviná je aktuálně ve 14 denní karanténě. V klubu, hrajícím ve skupině o záchranu, se před týdnem objevila u čtyř osob nákaza koronavirem. Konkrétně u tří hráčů a jednoho člena vedení. Boj o setrvání v nejvyšší soutěži tak byl přerušen.

Nyní se objevil další nakažený. „Mohu potvrdit dalšího pozitivně testovaného hráče, ve čtvrtek jsme dostali zprávu od Krajské hygienické stanice Moravskoslezského kraje,“ informoval mluvčí klubu Adam Januszek.

Může se jednat o další komplikaci pro Ligovou fotbalovou asociaci (LFA), která chce FORTUNA:LIGU dohrát. Kvůli karvinské karanténě již byla posunuta poslední dvě kola skupiny o záchranu i baráž o nejvyšší soutěž, jež by měla vyvrcholit 1. srpna.

V případě, že by ke kompletnímu dohrání nedošlo, hrálo by dle šéfa LFA Dušana Svobody první ligu v příštím ročníku 17 mužstev a musela by se zrušit nadstavba.

Situací v Karviné i možném dohráním ligy se bude zabývat ligový výbor 17. července, na kdy svolal grémium profesionálních klubů. Před ním budou hráči a členové realizačního týmu Karviné plošně znovu testování, aby měly týmy aktuální informace o situaci ve slezském celku.