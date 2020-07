Sýkora, Baluta či Jugas. Slávisté na hraně, kdo a kam by mohl odejít? | iSport.cz

Kam by ze Slavie mohli zamířit Jaroslav Zelený, Júsuf Hilál či Jan Sýkora? • FOTO: Koláž iSport.cz

První stanice Aigen, kondiční soustředění. To je slávistický program ještě na dalších osm dní, než se mistr vrátí na skok zpátky do Česka. „Sešívání“ musí řešit přetlak na některých postech, na odchodu by tak mohla být řada zajímavých jmen. Kdo by mohl odejít? A kdo se o hráče Slavie zajímá?