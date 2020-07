Šéf LFA: Upravíme řády a budeme striktnější. A tlaky nehrát? Ty byly... | iSport.cz

Ztráta obezřetnosti z všudypřítomné koronavirové hrozby stála podle něj za předčasným koncem FORTUNA:LIGY. Šéf LFA Dušan Svoboda také připouští, že tlaky proti dohrávání skupiny o záchranu cítil velké. „Od opavského primátora mi přišel i dopis, kde hrozil žalobami,“ říká. Na druhé straně je rád, že květnovým ligovým restartem se minimalizovaly finanční ztráty a nyní se už dívá směrem k příští sezoně. „Bude ještě složitější, proto musíme být důrazní a upravit řády,“ říká s tím, že prioritou je mít možnost obě nejvyšší soutěže i při nedohrání všech zápasů ukončit. Jak to chce první muž LFA udělat, do kdy musí být změny přichystané, o co liga přijde kvůli zrušení nadstavby a proč považuje současný profisport za ohrožený?

Jste zklamaný, že se nakonec nepodařilo ligu kompletně dohrát?

„Hned poté, co jsem se dozvěděl o nakažení opavského hráče a bylo tudíž jasné, že sezonu nedohrajeme, jsem byl zklamaný hodně. Ale když se na to podívám s odstupem: kdyby mi někdo řekl v březnu, kdy se liga přerušila a situace se dramaticky zhoršovala, že nakonec ročník téměř celý dohrajeme, tak bych to bral všema deseti. I když mě teď mrzí, že jsme to nedotáhli až do konce. Ale tady prostě bohužel zasáhla vyšší moc.“

Kluby, které nezvládly hráče před nákazou ochránit, byly přímo ohrožené sestupem, a tudíž jim současná situace dost vyhovuje. Udělaly Karviná i Opava podle vás vše pro to, aby se COVID do jejich týmů nedostal?

„Nechci se vyjadřovat ke konkrétní situaci těch dvou klubů, protože jsem se v nich nepohyboval, neznám do detailu, jak fungovaly. Ale o čem jsem bohužel přesvědčený, a to se netýká jen fotbalu, že obezřetnost ohledně COVIDu v posledních týdnech výrazně poklesla. Takže z tohoto pohledu jsem si dost jistý, že jsme na všech úrovních mohli udělat výrazně víc, než jsme udělali. Beru to jako velké ponaučení do další sezony.“

V jakém smyslu?

„Že budeme muset být daleko striktnější a důraznější. Spoléhat se jen na obecnou zodpovědnost lidí vůči fotbalu, partnerům, fanouškům evidentně nestačí. Bylo zřejmé, že některé kluby investovaly do preventivních opatření a doporučení LFA opravdu velké prostředky, jiné v tom byly, kulantně řečeno, velmi bohorovné. Toto se již nesmí opakovat. Pokud hrajeme jednu soutěž, musíme dodržovat stejná pravidla. A upřímně – ta další sezona bude nejspíš kvůli COVIDu ještě složitější než ta právě skončená.“

Vnímáte, že si část fanoušků nemyslí, že byla náhoda, že se v závěru ligy nákaza objevila zrovna v klubech ohrožených sestupem?

„V Česku je to už trochu kolorit, že za vším vidíme hned spiknutí. Upřímně – neumím si představit, že by se někdo nechal úmyslně nakazit. To už bychom se bavili v trestně právní rovině. O tom nechci ani spekulovat.“

Nicméně - co je fakt? V okrese Opava, který má přes 176 000 lidí, je momentálně 7 nakažených. Z tohoto pohledu vypadá dost tristně, že jeden z nich je z prvoligového fotbalového klubu, který byl navíc hned poslán na 2 týdny do karantény…

„Tak o sedmi lidech víme, ale kolik jich je opravdu nakažených? Ale jinak toto popisuje jiný problém, který tady je a ohrožuje schopnost profesionální sport v blízké budoucnosti vůbec organizovat. Jsou vlastně dva možné přístupy – buď na vše pasivně rezignujeme a budeme holt jen čekat, co se kde v jakém klubu kdy stane. To si ale profesionální fotbalová liga nemůže dovolit. Anebo budeme opravdu daleko razantnější, budeme plošně před každým zápasem testovat všechny hráče a striktně vymáhat hygienická doporučení a tím se pokusíme vyhnout plošným karanténám. Bohužel pro dohrání té příští sezony bude třeba zavést řadu dalších pravidel, která na kluby dolehnou a budou je muset respektovat.“

A asi to bude kluby i něco stát…

„To nepochybně, ale pokud chceme udržet fotbalovou ligu při životě, tak teď není čas na tomto šetřit.“

Proč ale byla v Opavě nyní nastavená karanténa na celé dva týdny, když Slavii či Mladé Boleslavi stačilo po zjištění pozitivního hráče k restartu jen pět dní?

„Tyto případy jsou jiné. Slavia ani Boleslav tehdy před ligovým restartem nepoužívaly společné prostory stadionu – šatny, sprchy. Zatímco Opava nyní ano.“

Dobře – ale přesto: nezklamal vás přístup klubů ze dna tabulky, které ligu dohrávat evidentně nechtěly? Cítil jste od nich tlak?

„Tak samozřejmě, že cítil. Na druhou stranu jsem to ale chápal. Ty kluby ohrožené sestupem nechtěly ligu vůbec po prvním přerušení dohrávat, nechtěly ji dohrát ani od toho okamžiku, kdy se liga po karvinské nákaze znovu přerušila. Ale jak se říká, všechno zlé je pro něco dobré. Máme za sebou čtyři měsíce intenzivních zkušeností a víme, co už od klubů můžeme čekat a co naopak musíme striktněji vyžadovat i pod hrozbou sankcí. A také už víme, jak fungují všechny procesy na hygienických stanicích a tak dále.“

O jakých změnách konkrétně uvažujete?

„Už příští týden se na Ligovém výboru chceme bavit třeba o povinnosti klubů protestovat všechny hráče i realizační týmy před každým zápasem. I vzhledem k tomu, že naše kluby půjdou do kvalifikací o evropské poháry, nesmíme nic podcenit.“

Přímo od opavského primátora jste údajně v minulých dnech ještě před Ligovým grémiem dostal dopis, v němž se ostře ohrazoval proti dohrávání soutěže. Je to pravda a co bylo případně jeho obsahem?

„Ano, dopis jsem dostal. Pan primátor jako zástupce majoritního akcionáře klubu LFA hrozil žalobami za náhradu škody při dohrávání a tak dále. V kontextu stávající situace je to trochu úsměvné, protože po vyhlášení karantény v opavském klubu finančně kvůli nedohrání ročníku trpí naopak LFA. Ale víc k tomu už asi říkat ani nechci. Ale ano – ty tlaky byly poměrně veliké…“

Jako jediná česká profesionální soutěž v kolektivních sportech jste se nicméně po koronavirové pohromě dokázali restartovat a nakonec jste se dostali skoro až do finále. Co jste během té trnité a dlouhé cesty zjistili a co byste nyní poradil kolegům z jiných sportů?

„Zkušenosti máme, ale necítím se být v pozici, abych někomu radil. A navíc žádná univerzální rada neexistuje. Ale zmínil bych spíše jinou věc – ta situace ukázala, že profesionální sport je tu momentálně ve vzduchoprázdnu. Ministr kultury správně lobbuje za finanční kompenzace pro kulturní subjekty, nejdříve nekomerční, nyní již i komerční. Ale profesionální sport v tomto žádné zastání nemá.“

Ano, o tom už jste jednou mluvil v souvislosti s Národní sportovní agenturou.

„Přesně tak. Jsem připravený kooperovat i se zástupci jiných lig, bylo by dobré, kdybychom v řadě věcí postupovali společně. Je nutné, aby se na nás pohlíželo jako na segment, který je současnou situací zásadně postižený. Opravdu je tu vážně ohroženo jeho dlouhodobé fungování. Je jasné, že koronavir postihne i tu další sportovní sezonu a problémy budou spíše eskalovat, než mizet.“

Je evidentní, že profesionální sport kompletně nebyl na tuto situaci připravený. Jak samotné kluby, tak ale i podoba soutěžních řádů jednotlivých lig. Co všechno v tom vašem řádu budete chtít od příští sezony změnit či upravit?

„Určitě potřebujeme větší manévrovací prostor, úpravy chystáme. Především v tom smyslu, aby se už nestalo, že v případě vyhlášených karantén a nedohraných zápasů nebude ukončený celý ročník a nikdo nesestoupí. Těch podnětů je hodně a některé se týkají i disciplinárního řádu. Musíme to udělat nyní. Protože je opravdu rozdíl toto udělat během rozjeté sezony, nebo před ní.“



Proč?

„Protože když děláte jakoukoliv takovou změnu během rozjeté soutěže, vždy riskujete například i možnost soudních sporů. To byla také jedna ze tří priorit, které jsme se nyní při dohrávání ligy chtěli za každou cenu vyhnout. Nechtěl jsem, aby tu vznikl další případ typu Bohemians, který se pak bude u soudů řešit roky… Ty další priority pak byly – dohrát toho co nejvíc na hřišti, protože to jediné je opravdu spravedlivé. A pak jsme dělali všechno pro to, abychom minimalizovali finanční ztráty. To se do velké míry povedlo.“

Do kdy potřebujete mít všechny změny po kupě?

„Toho času je extrémně málo. Musíme vše stihnout ideálně do losovacího aktivu, který je už 5. srpna. Pokud bychom to nestihli, tak nejzazší termín je před zahájením sezony, musí to vždy schválit Ligové grémium.“

To je opravdu za chvíli. Máte už v hlavě, co se dá dělat, když liga začne mít v programu třeba už na podzim zásadní skluz?

„Máme už připravené varianty, které probereme už příští týden na Ligovém výboru. Ale jak říkám – priorita je mít mechanismy, jak i při nedohraném programu být schopni vždy ročník uzavřít. A zajistit prostupnost mezi soutěžemi.“

Takže například do rozhodování zapojíte při nerovnoměrně odehraných zápasech třeba i průměr získaných bodů na utkání?

„Ano i to je ve hře, bavíme se o tom.“

Už jste zmiňoval i to, že budete vůči klubům a dodržování opatření razantnější. Chcete mít tedy i větší páky, jak kluby případně trestat?

„Úpravy disciplinárního řádu také chystáme, byť postihovat ty konkrétní případy třeba kontumacemi je složité. V této souvislosti jen doufám, že ten nyní hojně medializovaný případ z jednoho pražského baru či klubu (Techtle Mechtle – pozn. aut.) bude nejen pro fotbalisty odstrašující případ, jak se nechovat.“

Je evidentní, že nejen sport čeká ekonomicky složité období. Jaký očekáváte z pohledu přístupu partnerů další vývoj?

„Ztráty už nyní počítáme, přesnější číslo budu moci říci až po jednání se všemi partnery.“

A z čeho ty ztráty vycházejí?

„Jednak jsme klubům hradili testování, pak jsme neodehráli úplně kompletní program a část ročníku se také hrála bez diváků či s jejich omezeným počtem v hledištích. Takže některé aktivační programy našich partnerů přímo na stadionech nemohly proběhnout. Ale jak už jsem říkal, do značné míry jsme ztráty minimalizovali. Ta příští sezona bude podle mě bohužel z tohoto pohledu daleko krušnější, protože ztráty logicky začínají počítat ve svých byznysech i naši partneři.“

Příští rok budete hrát navíc 18člennou ligu. To znamená, že současný balík peněz budete dělit mezi více účastníků. Počítají s tím kluby?

„Já bych to ještě upřesnil – ten balík, co budeme dělit, bude téměř jistě menší než dosud. Protože nyní jsme měli finanční bonusy od partnerů nastavené i za odehrání nadstavbové části, která v příští sezoně nebude.“

Kdybyste věděl, jak to celé nakonec dopadne, udělal byste v květnu před restartem ligy něco jinak? Nepřemýšlel byste třeba i víc o modelu dohrávat tuto sezonu bez nadstavby, jak některé kluby navrhovaly?

„Vždycky jde všechno udělat líp. Ale nadstavbu bych určitě nerušil, protože tím bychom naopak ty ekonomické ztráty ještě prohloubili a vystavili bychom se navíc riziku právních sporů. Ve většině případů, kde ligy byly předčasně ukončeny, se to nakonec u soudu napadalo. Navíc tím že nám tehdy dala UEFA mandát zkusit ligu kompletně dohrát až do 2. srpna, jsme se o to podle mě správně pokusili. Že to nakonec těsně nedopadlo, to už je bohužel ta vyšší moc.“

