iSport podcast: Proč to Brno bude mít v lize těžké? Šla Opava covidu naproti? | iSport.cz

Brno se po nedohrání sezony stalo osmnáctým týmem FORTUNA:LIGY a po dvou letech v podpalubí se vrací mezi elitu. Co přinese tým Miloslava Machálka do nejvyšší soutěže a proč to v ní nebude mít jednoduché? Dokázal se restartovat a očistit ve druhé lize a proč klub dlouhodobě nenaplňuje svůj obrovský potenciál? A roste s postupem do první ligy vyšší pravděpodobnost, že by Zbrojovka mohla konečně zanedlouho hrát na novém stadionu?