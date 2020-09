TOP výlevy Petra Rady: s**ní nakřivo, výstup s Jílkem i Ščasným. A žongly!

Mezi legendární projevy Petra Rady patří hádka se Zdeňkem Ščasným, reakce na prohlášení Václava Jílka, ale i sepsutí redaktora Sportu • FOTO: Koláž iSport.cz Patří k nejzkušenějším trenérům v nejvyšší fotbalové soutěži. Petr Rada, v současné době hlavní kouč Jablonce, o víkendu při tiskové konferenci apeloval na změnu podmínek, které panují kvůli koronaviru. „Mluvení do zdi mě uráží,“ pronesl. Připomeňte si další doslova legendární výlevy a hlášky energického a emotivního trenéra.

Buď rááád, že žiješ, ty vole! (listopad 2007) Ještě coby hlavní kouč Teplic se dostal do sváru s tehdejším trenérem Mladé Boleslavi Zdeňkem Ščasným. Po remíze 1:1 na hřišti středočeského celku si při čekání na televizní rozhovor pořádně vjeli do vlasů. „Chovej se slušně vůči mně. Já už jsem z tohohle vyrost, co ty si na mě můžeš dovolovat. Ty si na mě nemůžeš dovolovat nic!“ křičel tehdy Rada na Ščasného. „Ty na mě nepovykuj, já si budu stěžovat,“ kontroval Ščasný a Rada mu hned úder vrátil: „Buď rááád, buď rááád, že žiješ, ty vole!“ Zpověď bouřliváka Rady: o fotbale, životě i sousedce Vondráčkové - čtěte zde »

Mám se natáhnout na skřipec? (červen 2008) Fotbalový internacionál Milan Luhový ve svém komentáři v deníku Sport napsal, že Petr Rada nemůže vést národní tým, protože je malý, a tudíž nebudí respekt. „To si mám koupit skřipec a natahovat se, abych měl do Vánoc dva metry? Nebude mě Milan ještě vážit?“ reagoval. Trenér Petr Rada při utkání české fotbalové reprezentace v Maroku • Foto Michal Beránek / Sport

Hádka na tribuně (říjen 2011) Během přestávky utkání Teplic s Mladou Boleslaví (1:3) zamířil na tribunu mezi nespokojené fanoušky. Důvod? Bývalému reprezentačnímu kouči se nelíbilo hanlivé pokřikování některých z nich. Do debaty se dokonce musela vmísit i ochranka. „Takové reakce už na začátku utkání mi připadají neadekvátní. S tím fanouškem jsem o tom jen debatoval, nic enormního tam nebylo. On mi říkal, že chodí na Teplice třicet let. Já mu odpověděl, že jestli chodí třicet let let na Teplice, tak přeci nechodí nadávat a měl by klubu fandit. Nepochopím, že dovede odhadnout v páté minutě po první zkažené přihrávce, že bude všechno špatný. Podstatné přece je, že pokud nějakému klubu fandím, tak bych za ním měl stát i ve chvílích, kdy se nedaří," objasnil Rada. Na hřišti i mimo něj prožívá Petr Rada každý moment naplno • Foto Dominik Bareš (Sport)

Jsem malej, ale šikovnej (květen 2012) „Čtu o sobě, že prý jsem velkohubý. Jednou si s těma lidma srovnám všechny účty. Ze mě nikdo nebude dělat vola. Lež nenávidím, to vám říkám. Budou se mnou veliký problémy. Já vám řeknu jednu věc, která byla v nějakým filmu: Jsem malej, ale šikovnej. To vám garantuju,“ pronesl Rada na tiskové konferenci Teplic. Komentoval tak mediální spekulace k jeho možnému odchodu do Slavie, kde se brzy na to nakonec skutečně objevil. Petr Rada v době, kdy vedl Slavii, při derby se Spartou • Foto Jaroslav Legner (Sport)

Kde je vchod? (červenec 2012) Po příchodu do Slavie musel před startem nové sezony čelit dotazům, kam hodlá tradiční český klub posunout. „Cíle si nedávám, ty patří do Závodu míru. Jsem ve Slavii 14 dní a ještě ani nevím, kde je hlavní vchod,“ odvětil. Petr Rada se od července 2012 upsal na dva roky Slavii • Foto Pavel Mazáč (Sport)

Dopálen fanoušky (červenec 2012) Po utkání s italskou Parmou (3:3) se tehdy hlavní kouč Slavie pořádně rozparádil. Ukázal, že se umí bít za svůj tým. Pustil se totiž do vášnivé debaty s fanoušky, kterým se nelíbilo, že „sešívaní“ dostali tři góly. „Vemte si jiného trenéra, já s tím nemám problém," začal Rada, když jeden z fans chtěl vysvětlit obdržené branky ve slávistické síti. „Proč neřekneš, tři góly jste dali. Hledáte furt negativum, jsem z toho hotovej," zlobil se slávistický kouč. „Mě to zaráží, já to nechápu. Jsme negativní celej národ. Blbě se vy*ereme a řekneme: Jak to, že jsme se nevy*rali rovně," pokračoval, když se vrátil zpátky ven z autobusu. Kouč Slavie Petr Rada diskutuje s fanoušky po utkání s Parmou na soustředění v Itálii

Céres pro Juhara (březen 2013) Slavia dlouho vedla nad Teplicemi 1:0. Bývalý klub trenéra Petra Rady ale v 89. minutě srovnal po hrubce Martina Juhara. „Taková chyba je trestuhodná. Dostane céres. Velký. Za takovou chybu. Další individuální chyba nás připravila o body. Líbit se vám mohl, ale nám zkazil, že jsme nevyhráli. Musí si uvědomit, že se blíží závěr. Míč měl v moci, kdyby to někam kopnul, tak ta situace vyzněla tak, že z toho nic nebylo,“ lamentoval Rada.

Žongly s redaktorem Sportu (duben 2017) Sparta porazila Plzeň 2:0. Hodnocení trenéra Rady se ale stočilo rychle směrem k redaktorovi deníku Sport Pavlu Janegovi, důvodem byl jeho kritický komentář po předchozím zápase v Jihlavě. „Jestli si ve svým věku dovolíte napsat, že jsem trenér z pravěku, který má dvacet let staré metody, to se na mě nezlobte, to mě od vás uráží. Když půjdeme ven a vezmete si balon, nedáte třikrát žongl. A vy mě budete urážet v novinách? Co si to dovolujete? Řeknu vám, že není vůbec žádná úcta k trenérům. Mě by táta zbil, kdybych si dovolil někoho staršího takhle hodnotit,“ soptil kouč. Nedáte třikrát žongl, táta by mě zbil! Od památného výstupu Rady uplynuly tři roky

Chlapec z Olomouce (květen 2018) Jablonecký kouč se vrátil po výhře v posledním kole nejvyšší soutěže nad Slováckem (2:0) k předešlému povedenému duelu se Slavií. Ten Severočeši vyhráli 3:1 a dostali se díky tříbodovému zisku v tabulce před Olomouc. Mrzelo ho totiž vyjádření trenéra Sigmy Václava Jílka, který řekl, že Jablonec uhrál překvapivý, až zarážející výsledek. „Řekl to chlapec z Olomouce, Václav Jílek. Ten je ještě příliš mladý na to, aby zaváděl takové věci do fotbalu. Dává lidem podnět k tomu, aby zpochybňovali, jestli je fotbal čistý, nebo není. Olomouc hrála dobrý fotbal, má vynikající hráče a vedla před námi o 11 bodů. Jestli je to trenér, měl to uhrát. Jestli zpochybňuje naše vítězství na Slavii... Je to mladý, perspektivní trenér a moc mu přeju, ale ať váží slova, která řekne,“ podotkl Rada. Petra Radu mrzelo vyjádření Václava Jílka směrem k výhře Jablonce nad Slavií • Foto Koláž iSport.cz