Dětská penalta, mrzelo Karvinou. Po euforii je Sparta zašlapala z kontrů

Výrok sudího Zbyňka Proskeho ze 45. minuty sice vyvolal bouři v kotli karvinských fanoušků, ale zákrok obránce Filipa Twardzika na Adama Hložka byl posouzený správně. Hložek si ve vápně pokryl míč, Twardzik ho nakopl do nohy.

Karviná - Sparta: Twardzik složil Hložka a sudí Proske píská penaltu! Premium Video patří k placenému obsahu iSportu Již mám předplatné - přihlásit se Vybrat předplatné

„Dětská penalta, pak už to bylo těžké,“ pokrčil rameny karvinský trenér Juraj Jarábek. Sparťané těsně před odchodem do kabin vyrovnali na 2:2 a ve druhé půli z rychlých kontrů dominovali. Byť Karviná rozhodně nehrála špatně. Alespoň tedy dopředu.

„Chtěli jsme hrát nebojácně, to jsme ukázali, dali dva góly, to bylo hezké,“ popisoval karvinský záložník Tomáš Ostrák. „Bohužel jsme se nechali strhnout. Za stavu dva nula jsme chtěli dát třetí gól a to nám uškodilo. Škoda, měli jsme to dobře rozehrané.“

O penaltě měl okamžitě jasno i klíčový muž Sparty v Karviné - stále teprve osmnáctiletý Adam Hložek. „Dostával jsem balon z levé strany, věděl jsem, že na mě jde obránce, tak jsem se tam snažil dát nohu před tím, než odkopne,“ líčil ze svého pohledu jednu z rozhodujících situací duelu. „To se mi povedlo, posunul jsem si balon a on mě trefil na achilovku. Byl jsem hned přesvědčený, že to byl faul.“

SESTŘIH: Karviná - Sparta 2:5. Velký Hložkův obrat, po čtyřech letech jsou Letenští v čele

Zobrazit online přenos VIDEO z utkání ZDE Góly Domácí: 23. Papadopulos, 28. Lischka (vl.) Hosté: 41. Hložek, 45+2. Dočkal, 53. Ladislav Krejčí ml., 56. Hložek, 82. Kozák Sestavy Domácí: Bolek (C) – Santos, Šindelář, Twardzik – Ndefe, Smrž (71. Marek Hanousek), Mangabeira (87. Jursa), Qose (62. Mikuš), Bartošák (87. Janečka) – Ostrák, Papadopulos (87. Tavares). Hosté: Heča – Plechatý, Čelůstka, Lischka – Vindheim (70. Ladislav Krejčí st.), Sáček, Ladislav Krejčí ml., Dočkal (C), Matěj Hanousek – Juliš (76. Kozák), Hložek (85. Moberg Karlsson). Náhradníci Domácí: Neuman, Hanousek, Jursa, Dramé, Mikuš, Tavares, Janečka Hosté: Holec, Trávník, Kozák, Souček, Karabec, Krejčí st., Moberg Karlsson Rozhodčí Proske – Caletka, Dresler. Stadion Městský stadion Karviná, Karviná Návštěva 2914 diváků

Kotal: Jsem rád, že se kluci po dvou inkasovaných gólech nepoložili