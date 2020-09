Zmrzlý dostal „čouda“ od Hubníka a dal gól: Máme sebevědomí, těší beka

Takže jste si vzal Hubníkova slova k srdci.

„Udělal jsem po poločase první náběh a vyšel. Ještě, že mi to Hubňa řekl.“ (úsměv)

Už jste vzal post levého obránce za svůj?

„Občas jsem tam hrával v dorostu, v juniorce, jednou i v reprezentační dvacítce. Ale v lize je to něco úplně jiného než třeba v té dvacítce. Pořád se s tím sžívám, kluci mi radí. Roman Hubník nebo i Václav Jemelka. Snažím se podávat stabilní výkony. Možná, že by ten post pro mě mohl být nakonec dobrej. Hlavně jsem rád, že hraju. Je mi jedno, kde. V mužském fotbale to byl můj první gól z pozice levého obránce.“

Jak bylo těžké ubránit zlínskou ofenzivu, která se dosud střelecky prosadila v každém utkání?

„Všichni tři jejich hráči vpředu byli vysocí, křídelníci Dramé a Janetzký chodili hodně za obranu. Museli jsme to stíhat, nic jiného nám nezbylo.“

Bez špílmachra Davida Housky jste hráli jednoduše, bez nadměrné kombinace. Byl to účel?

„David je náš mozek, chyběl nám. Navíc terén byl strašně těžký. Obě strany byly nasáklé, podmáčené a měkké. Trhalo se to. Uzpůsobili jsme tomu hru, abychom neudělali nějakou zbytečnou chybu třeba po uklouznutí. Chtěli jsme hrát vzadu na nulu, abychom si nepokazili čisté konto. Věřili jsme, že ten gól určitě dáme.“

SESTŘIH: Zlín - Olomouc 0:1. Sigma se po výhře dotáhla na čelo Premium Video patří k placenému obsahu iSportu Již mám předplatné - přihlásit se Vybrat předplatné Neplatícím uživatelům se videa zpřístupní následující den.

Máte čtvrtou výhru. Co to znamená pro ambice Sigmy?

„To se uvidí v těžkých zápasech. Příští týden máme Plzeň. Pro nás je hlavně důležité sbírat body proti soupeřům naší kvality. A když pak dostaneme takové utkání jako s Plzní, můžeme se jenom vytáhnout a překvapit. Je obrovská škoda, že nemůže přijít víc lidí. Našimi výkony bychom diváky určitě přilákali do hlediště. Mrzí nás to, ale nedá se nic dělat. Taková je situace. Zdraví je přednější než sport.“

Každopádně si teď musíte věřit, ne?

„Určitě nám to strašně přidalo na sebevědomí. Věříme si a doufám, že to vydrží co nejdéle.“

Zobrazit online přenos VIDEO z utkání ZDE Góly Domácí: Hosté: 47. Zmrzlý Sestavy Domácí: S. Dostál – Simerský (56. Cedidla), P. Buchta, Procházka – Fantiš (56. Matejov), Conde (85. Slaměna), Jiráček (C), Čanturišvili – Janetzký (65. Martínez García), Poznar, Dramé. Hosté: Mandous – Hála, R. Hubník (C), Jemelka, Zmrzlý – Zifčák (59. Zahradníček), Breite, Greššák, P. González (70. Chytil), Falta (86. Látal) – Nešpor (86. Poulolo). Náhradníci Domácí: Rakovan, Cedidla, Hlinka, Slaměna, Matejov, Martínez García, Kolář Hosté: Reichl, Látal, Sladký, Poulolo, Zahradníček, Chytil, Radić Karty Domácí: Conde, Poznar Hosté: Jemelka, Nešpor, Greššák Rozhodčí Adámková – Caletka, Flimmel Stadion Stadion Letná, Zlín

Zlín - Olomouc: I minimum domácích fanoušků se snaží o pořádnou atmosféru!

Zlín - Olomouc: Hubník v závěru prvního poločasu poslal míč do rukavic Dostála

Zlín - Olomouc: Poznar trkl do míče, Mandouse neohrozil

Zlín - Olomouc: Čanturušvili mohl vyrovnat! Mandouse ale nepřekonal Premium Video patří k placenému obsahu iSportu Již mám předplatné - přihlásit se Vybrat předplatné